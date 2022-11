Tornádó csapott le Lisszabonra

Heves viharok sújtották kedden Portugáliát, tornádó is kialakult. A forgószél a fővárosban fákat csavart ki és járműveket rongált meg, emellett villámárvíz öntötte el az utakat – számolt be róla a The Portugal News.

Afonso Reis Cabral portugál író a Facebook-oldalán megosztott egy videót, amelyen látható, amint a tornádó átvonul a lisszaboni Alcantara városrészen. Az erős szél néhány tárgyat a levegőbe repített.

A lisszaboni polgári védelem 89 esetet regisztrált a rossz időjárás miatt kedd délután. A Portugál Tenger- és Légkörkutató Intézet szerint Lisszabon térségét „alacsony intenzitású tornádó” sújtotta. Patrícia Marques meteorológus azt mondta, „ ez egy szupercella volt, amely nagy aktivitással haladt át, és olyan forgó mozgást végzett, amely egy tölcsérhez hasonló képet eredményezett".

A Twitteren közzétett képeken az is látszik, ahogy az autók víz alá merültek.

Nemrég arról számoltunk be, hogy az Egyesült Államokban is tornádók pusztítottak, ugyanis heves zivatarokkal járó hidegfront vonult át az ország déli részén. A vihar következtében többen megsérültek, és legalább egy ember meghalt. Október végén pedig Franciaországban alakult ki minitornádó, amely leszakított háztetőket hagyott maga után.