Elkékülve üvöltözött Donald Trump a választások után

Republikánus elemzők és kommentátorok Donald Trumpot okolták a párt csalódást keltő teljesítményéért a félidős választásokon, mert elmaradt a remélt elsöprő győzelem. A volt elnök több száz jelöltet támogatott a félidős választásokon, mivel igyekezett megszilárdítani a párt feletti ellenőrzését. Közülük azonban sokan rosszul teljesítettek − írta meg az Insider.

A legjelentősebb kudarc Pennsylvaniában következett be, ahol Mehmet Oz, a Trump által támogatott tv-sztár szenátorjelölt kikapott a demokrata John Fettermantől, ami rontotta a republikánusok esélyeit arra, hogy átvegyék a felsőház irányítását. Alyssa Farah Griffin, Trump volt tanácsadója a CNN-nek adott interjújában azt mondta, hogy a kudarcok oka a Trump által támogatott jelöltek „gyenge minősége”.

Donald Trump volt elnök „elkékült a dühtől” és „mindenkivel ordított” a kiábrándító eredmények után − mondta a CNN-nek Trump egy tanácsadója, aki kapcsolatban áll a volt elnök belső köreivel.

A jelöltek számítanak. Mindannyian rossz jelöltek voltak

− folytatta a tanácsadó, kritizálva Trump számos, a kulcsfontosságú csatatérállamokban személyesen kiválasztott jelöltjét.

Megalázó lenne halogatni az elnökjelöltség bejelentését

A tanácsadó szerint nem valószínű, hogy Trump elhalasztaná várható elnökjelölti bejelentését, mert azt „túl megalázó lenne halogatni”. De szerinte jelenleg túl sok az ismeretlen faktor.

Az AP hírügynökség információi szerint azonban egyes szövetségesei arra szólították fel Trumpot, hogy halassza el a jövő hétre tervezett bejelentését, mondván, hogy a pártnak teljes mértékben Georgiára kell összpontosítania, ahol meg kell ismételni a választást, ugyanis nagyon szoros lett az eredmény a két jelölt között.

Azt tanácsolom neki, hogy a georgiai előválasztás utánra halassza a bejelentését. Most az ország minden republikánusának Georgiára kell összpontosítania

- mondta Jason Miller, Trump volt elnöki tanácsadója, aki vele töltötte az éjszakát a floridai Mar-a-Lago klubjában.

Donald Trump estéje különösen rosszul sikerült, ha a floridai kormányzó, Ron DeSantis eredményének tükrében nézzük.

DeSantist, Trump legegyértelműbb riválisát a 2024-es republikánus elnökjelöltségért, kedden elsöprő fölénnyel választották újra, közel 20 százalékkal verte a demokrata Charlie Cristet, olyan sokak által lakott megyék megnyerésével, mint Miami-Dade.

Trump szerint nagy győzelmet arattak

Donald Trump szerdán elismerte, hogy a félidős választások eredményei „némileg csalódást okoztak”, de mégis igyekezett pozitív hangot megütni, mondván, hogy a republikánusok „nagyon nagy győzelmet” arattak − írja a The Hill.

Bár bizonyos szempontból a tegnapi választás némileg csalódást okozott, személyes nézőpontomból nagyon nagy győzelem volt. 219 jelöltünk nyert és 16 vesztett. Ki teljesített valaha is ennél jobban?

− írta Trump közösségi platformján közzétett bejegyzésében.

A volt elnök szerda kora reggel még ennél is magabiztosabban írt médiaplatformján.

NAGYSZERŰ ESTE, és a Fake News Media a bűntársukkal, a demokratákkal együtt mindent megtesz, hogy ezt kisebbnek tüntesse fel. Csodálatos munka a fantasztikus jelöltek részéről!

− fogalmazott.

(Borítókép: Donald Trump 2022. november 8-án. Fotó: Phelan M. Ebenhack for The Washington Post via Getty Images)