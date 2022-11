Jó hír a magyar utazóknak: Törökországba innentől elég a személyi igazolvány

A jövőben már személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül is utazhatnak a magyar turisták Törökországba – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szamarkandból jelentkezett be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető bejegyzésében arról számolt be, hogy a magyar turisták a jövőben már személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül is beléphetnek Törökországba.

Erről Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter tájékoztatta Szijjártó Pétert.

Mevlüt barátom megígérte, teljesítette. Pont, ahogyan szokta

– fogalmazott posztjában a miniszter.

Szijjártó Péter még szerdán érkezett meg az üzbegisztáni Szamarkandba, ahol ma kezdődött a Türk Államok Szervezetének külügyminiszteri tanácsülése, amelyet egy csúcstalálkozó követ.

A csúcstalálkozón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, aki csütörtök délelőtt Üzbegisztán elnökével is találkozott, amiről itt írtunk részletesebben: