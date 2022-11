Sokak szerint elérkezett az ideje, hogy búcsút vegyenek a 76 éves Donald Trumptól, aki a választások előtt közölte: november 15-én, kedden sorsfordító bejelentést tesz.

A fogadóirodákat ez hidegen hagyta. Biztosak abban, hogy 2024-ben a 44 éves Ron DeSantis lesz a republikánusok elnökjelöltje, aki most fölényesen győzött a floridai kormányzói választáson.

A választási eredmények alapján a konzervatív elemzők közül sokan azt a következtetést szűrték le, hogy a jó öreg pártnak, a Good Old Partynak, a GOP-nak el kell köszönnie Trumptól.

Azzal érveltek: szokatlan jelölteket támogatott, akik a könnyű győzelemből szoros versenyt, a szoros versenyből pedig vereséget csináltak – jelentette a Fox News.

Mások Trump kudarcát DeSantis elsöprő győzelmével és hatalmas támogatottságával vetették össze.

A konzervatív és a GOP-felületeken mindenki kikelt Trump ellen, amire korábban még nem volt példa – osztotta meg véleményét a National Review vezető elemzője.

Just- all the chatter on my conservative and GOP channels - is rage at Trump like I've never seen. "The one guy he attacked before Election Day was DeSantis- the clear winner, meanwhile, all his guys are shitting the bed."