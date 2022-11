Az ukránok megsemmisítették az orosz főhadiszállást

Az Institute for the Study of War elemzői arról írtak legutóbb, hogy a Jevgenyij Prigozsin által irányított Wagner-csoport továbbra is katonai struktúrákat alakít ki Belgorod és Kurszk régióban, annak ellenére, hogy Oroszország területeit nem fenyegeti ukrán szárazföldi csapás.

Az elemzők beszámolója szerint az ukrán csapatok felszabadították a Dnyeper jobb partját, miután az orosz csapatok visszavonultak onnan.

A műholdfelvételek megerősítik azokat az állításokat, miszerint az orosz erők több, Herszonhoz közeli hidat is leromboltak annak érdekében, hogy megfékezzék az ukrán előrenyomulást. Emellett a műholdfelvételeken az látszik, hogy az orosz erők előkészítették az első és a második védelmi vonalat is a Dnyeper folyótól délre, és a következő napokban valószínűleg tovább erősítik állásaikat a bal parton.