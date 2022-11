A francia elnökkel találkozott Novák Katalin

Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön utazott a francia fővárosba, ahol egy nemzetközi békefórumon vesz részt. Elsőként Nicolas Sarkozy volt elnökkel találkozott, akivel többek között arról beszéltek, mennyire fontos Magyarország hídszerepe európai és világviszonylatban.

A békefórumot megelőzően az államfő Párizsban Gérard Larchet-val, a francia szenátus elnökével tárgyalt. A felek a mai nap kihívásairól is beszéltek, és egyetértettek abban, hogy erős, sikeres Európára van szükség. A találkozójukat követően közös nyilatkozatot is kiadtak, amelyben Novák Katalin reményét fejezte ki, hogy Magyarország és Franciaország a következő időszakban is tovább mélyíti viszonyát.

Az orosz agressziót Magyarország egyértelműen elítéli

A békefórumon Novák Katalin kiemelte, hogy az Ukrajna elleni orosz támadást Magyarország a kezdetektől fogva egyértelműen elítéli, ez az álláspont pedig azóta sem változott.

Az államfő tíz pontban foglalta össze a béke ellen ható tényezőket. Elsőként azt emelte ki, hogy békét annál nehezebb teremteni, minél régebb óta tart a viszály, a harcok elhúzódása egyre nagyobb pusztítást, szenvedést okoz, és a háború eszkalációjához vezet.

Az Élysée-palotában tett látogatása után a köztársasági elnök a közösségi oldalán kifejtette: bízik abban, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tudnak majd dolgozni a béke útjában álló akadályok lebontásán.