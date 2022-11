Újra bevezetnék a csonkítást és a megkövezést a tálibok

A tálibok szóvivője, Zabihulláh Mudzsáhid azt írta erről egy vasárnapi Twitter-posztban, hogy a rablást, emberrablást és a lázadást kell az ő értelmezésük szerint a saríatörvényben előírtak szerint büntetni, és ennek jegyében utasította most a tálib vezető a bírákat.

A szóvivő azt nem tisztázta, hogy ezeket a bűncselekményeket pontosan mivel büntetnék, de egy afgán vallási vezető közölte a BBC-vel, hogy a saría értelmében ezek a kihágások

többek között nyilvánosan történő megcsonkítással, megkorbácsolással és megkövezéssel büntethetnék az elkövetőket.

A tálibok a kilencvenes években nyilvános kivégzéseket is tartottak. Most, amikor 2021-ben ismét hatalomra kerültek, azt ígérték, hogy kevésbé radikális eszközökkel gyakorolják a hatalmat, ehhez képest az utóbbi hónapokban is számos, az alapvető emberi jogokat sértő rendelkezést hoztak. A nőket múlt héten például még a vidámparkokból, fürdőkből és konditermekből is kitiltották– emlékeztetett a BBC.