III. Károly király rendhagyó módon ünnepelte 74. születésnapját

Vasárnap először emlékeztek meg III. Károly király vezetésével a brit háborús halottakról, tehát ez volt a király legutóbbi nyilvános szereplése. Születésnapján zárt körben ünnepel, míg a nyilvánosság számára programokat szerveztek az Egyesült Királyság-szerte.

A király születésnapja alkalmából rendezett ünnepségek hétfőn a Happy Birthday című dal előadásával kezdődtek a Buckingham-palotában, ahol III. Károly 1948-ban született. Ezt az előadást délben a Királyi Lovastüzérség 41 ágyúból leadott királyi szalutálása követte a Green Parkban.

III. Károly szeptember 8-án került a trónra, édesanyja, II. Erzsébet királynő 96 éves korában bekövetkezett halála után.

A múlt hónapban mutatták be az új uralkodó királyi monogramját, majd felesége, Kamilla királynéét.

III. Károly király hivatalosan is a Windsor Great Park királyi őrévé vált, hetven évvel azután, hogy apját, Edinburgh hercegét kinevezték erre a posztra – közölte a brit királyi család a közösségi oldalán. Feladatai közé tartozik, hogy útmutatást nyújtson a helyettes erdésznek az ország egyik legrégebbi birtokának gondozásában – áll a Buckingham-palota közleményében.

A bejegyzésben kifejtették, hogy a parkőr feladata felügyelni és irányítani a helyettes parkőrt és csapatát az ország egyik legrégebbi birtokán. A tisztséget 1559-ből ered, amikor először Henry Neville-t nevezték ki I. Erzsébet királynő uralkodása idején.

Az elmúlt 460 évben a tisztséget általában az uralkodó vagy családtagjai töltötték be, köztük a király apja és nagyapja. Edinburgh hercege volt a Windsor Great Park leghosszabb ideig hivatalban lévő parkőrje – 1952-től 2021-ben bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a tisztséget. Akkoriban a király aktív szerepet vállalt a fejlesztések felügyeletében, például a gímszarvasok újbóli betelepítésében a szarvasparkba 1979-ben, valamint a The Savill Garden látogatóközpont és a Virginia Water Pavilion fejlesztésében.