Taylor Swift tarolt az MTV EMA-gálán

Taylor Swift négy trófeát is elvitt az MTV Európai Zenei Díjátadóján, amelyet vasárnap rendeztek meg Düsseldorfban. A legjobb magyar előadó díját a Carson Coma nyerte. A műsor házigazdája Rita Ora, valamint párja, az Oscar-díjas színész-rendező Taika Waititi volt.

Az amerikai énekesnőt hét kategóriában jelölték a díjra, végül a legjobb popénekes, a legjobb előadó, zenés videó (All Too Well) és hosszú zenei klip elismerését kapta meg. Swift, akinek Midnights című albuma a közelmúltban jelent meg, meglepetésre személyesen vette át a díjakat. A színpadra lépve elmondta: csak a rajongóinak köszönhet mindent.

Az MTV EMA-díj-átadójának házigazdája Rita Ora és Taika Waititi volt. A düsseldorfi gálát David Guetta és Bebe Rexha közös előadása, az I'm Good (Blue) nyitotta meg. A Will of the People című számával ezt követően a Muse lépett fel, amely az estén a legjobb rock kategória díját szerezte meg. Az együttes a trófeát az ukránoknak és az iráni nőknek ajánlotta.

Három kategóriában győzött távollétében Nicki Minaj, aki a legjobb dal és hiphopszám díját is megkapta. Harry Styles, aki amerikai turnéja miatt nem volt jelen, a legjobb élő fellépés, valamint a legjobb angol és ír előadó díját szerezte meg – adta hírül az MTI.

A Carson Coma nyerte a legjobb magyar előadó díját

Az MTV EMA nemcsak a világsztárokat, hanem a különböző országok saját kedvenceit is elismeri. A legjobb magyar előadó ezúttal a Carson Coma együttes lett.

Nagyon örültünk a díjnak, és köszönjük a közönségünknek a sok szavazatot, nagy arcok vagytok! A legkirályabb az egészben, hogy sosem utaztunk még együtt, így hatan nyugatra, szóval izgalmas napokat éltünk át Düsseldorfban

– mondta Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere, aki elárulta, hogy ugyancsak ez volt az első alkalom, hogy csapatával a vörös szőnyegre léphetett.

Az ukrán Kalus együttes is fellépett a gálán

Az estén nagy sikert aratott az ukrán Kalus együttes fellépése is, akik májusban az Eurovíziós Dalfesztivált is megnyerték. Az együttes frontembere, Oleh Pszjuk elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy hangot adjanak az ukránoknak, fellépéseikkel felhívják a figyelmet Ukrajnára, az ukrán kultúrára, a háború elleni küzdelmükre.

A gála előadói között volt még mások mellett a OneRepublic I Ain't Worried című számával, amelyhez Tom Cruise Top Gun: Maverick című produkciójának egy rövid videórészletét is sikerült megszerezniük.

Az MTV EMA díjait 17 – női és férfi előadókat nem különválasztó – kategóriában a rajongók szavazatai alapján osztották ki. A PSD Bank Dome-ban megrendezett díjátadó közvetítését több mint 170 országban láthatja majd a közönség.

A díjazottak listája

Legjobb dal: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Legjobb videoklip: Taylor Swift – All Too Well (10 perces változat)

Legjobb előadó: Taylor Swift

Legjobb együttműködés: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Legjobb élő produkció: Harry Styles

Legjobb pop: Taylor Swift

Legjobb feltörekvő előadó: SEVENTEEN

Legjobb K-pop: Lisa

Legjobb latin: Anitta

Legjobb elektronikus: David Guetta

Legjobb hiphop: Nicki Minaj

Legjobb rock: Muse

Legjobb alternatív: Gorillaz

Legjobb R&B: Chlöe

Legjobb hosszú videó: Taylor Swift – All Too Well (10 perces változat)

Video For Good: Sam Smith – Unholy (ft. Kim Petras)

Legjobb rajongótábor: BTS

Legjobb PUSH-előadó: SEVENTEEN

Legjobb virtuális előadás: BLACKPINK The Virtual PUBG Mobile

Legjobb „Personal Style” külső: Rita Ora

Generation Change-díj: Lina Deshvar, Anna Kutova és Anfisa Yakovina

(Borítókép: Taylor Swift díjat vesz át a 2022-es MTV Europe Music Awards gálán. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Getty Images)