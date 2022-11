Zelenszkij szerint ideje véget vetni a háborúnak, közölte a feltételeit

Az államfő kedden azt mondta a világ vezetőinek, most van itt az ideje annak, hogy az általa javasolt béketerv alapján véget vessenek az országában zajló orosz háborúnak – írja a Reuters.

„Meggyőződésem, hogy most jött el az idő, amikor az orosz pusztító háborút meg kell és meg lehet állítani. Ukrajna mindig is vezető szerepet játszott a békefenntartó erőfeszítésekben, ezt a világ is láthatta. Moszkvának nem elég azt mondania, hogy kész véget vetni a háborúnak, ezt tettekkel is bizonyítania kell” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij.

„Nem hagyjuk, hogy Oroszország erőre kapjon, hogy aztán megint másokat bántson. Nem születik új minszki egyezmény, amelyet Oroszország azonnal felrúg. Kidolgoztunk 10 pontot, ezek elhozhatják a békét Ukrajna, Európa és a világ számára. Vannak megoldások, melyekkel ténylegesen garantálni lehet a békét” – hangsúlyozta a politikus.

A Volodimir Zelenszkij által beterjesztett javaslatokat a Guardian összegyűjtötte, ezek a következők:

Nukleáris biztonság,

Élelmiszer-biztonság,

Energiabiztonság,

Az összes hadifogoly azonnali szabadon bocsátása,

Az ENSZ Alapokmányának végrehajtása; Ukrajna területi integritásának helyreállítása,

Az orosz csapatok kivonása Ukrajna területéről, a fegyveres konfliktus beszüntetése,

Az igazságszolgáltatás helyreállítása,

A szándékos természetkárosítás befejezése,

Az eszkaláció megelőzése,

A háborút lezáró nap kijelölése.

Több ezer delfin pusztult el a háború miatt

Beszédében Volodimir Zelenszkij külön kitért a háború súlyos ukrajnai környezetkárosító következményeire. Jelezte, a tüzérségi támadások nyomán több millió hektár erdő égett le, a Donyec-medencében szénbányákat öntött el a víz, és több millió hektár termőföld szennyeződött.

A Fekete-tengeren legkevesebb 50 ezer delfin pusztult el a több mint nyolc hónapja tartó háború következtében – hívta fel a figyelmet az ukrán elnök.

Az elnök az ukrán gabona exportjáról kötött egyezményre is kitért, a Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött gabonamegállapodás november 19-én jár le, tárgyalások folynak a meghosszabbításáról. Volodimir Zelenszkij szerint idén Ukrajna 45 millió tonna gabonával járulhat hozzá a világ élelmiszer-biztonságának biztosításához, írja az MTI.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, keddi percről percre frissülő hírfolyamunkat itt olvashatja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij énekli a himnuszt 2022. november 14-én a herszoni látogatása során. Fotó: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS)