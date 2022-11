Orosz rakéták csapódtak be Lengyelországban, két ember meghalt

A Lublintól délkeletre, az ukrán határtól néhány kilométerre fekvő településre két tévesen célzott rakéta csapódott be – közölte honlapján a Radio Zet. A rendőrség és a katonaság a helyszínen van – tájékoztatott a lengyel rádió a honlapján és a Twitteren. A The Guardian értesülései szerint két eltévedt orosz rakéta csapódott be a kelet-lengyelországi városban.

Rendkívüli ülést tart a lengyel kormány

Rendkívüli tanácskozást hívott össze Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki kormányfő az államfői hivatal kötelékében működő Nemzetbiztonsági Irodában (BBN) – közölte kedd este a lengyel kormányszóvivő.

A kialakult válsághelyzet miatt az államfő és a miniszterelnök a kormány nemzetbiztonsági és védelmi bizottsága tagjaival tanácskozik

– mondta el sajtóértekezletén Piotr Müller kormányszóvivő.

A szóvivő arra szólította fel a médiát, hogy ne tegyen közzé meg nem erősített információkat. Az illetékes szolgálatok hiteles információkkal szolgálnak a tanácskozáson, majd egy sajtókonferencián nyilvánosságra fogják hozni ezeket – tette hozzá Müller.

Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanács ülését

A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása és a lengyelországi rakétabecsapódás miatt Orbán Viktor miniszterelnök este 8 órára összehívta a Védelmi Tanács ülését a Karmelita kolostorba.