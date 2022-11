Fűtetlen pincében szállásoltak el egy magyar dolgozót a brit pizzériában

A derbyshire-i Woodwille-ben található pizzériába idén februárban vonultak ki az közegészségügyi ellenőrök. Az étterem tulajdonosát a hatóságok már korábban is egy hivatalos felszólításban figyelmeztették arra, hogy számos előírást nem tartanak be a vendéglátóhelyen. Többek közt azt is jelezték, hogy a pincében nem szállásolhatják el a dolgozóikat, mert nem biztonságos.

A felszólítás után került sor a februári ellenőrzésre, amely kiderült, hogy a problémák továbbra sem oldódtak meg. A vizsgálat alatt ugyanis az ellenőrök

egy magyar férfira bukkantak az épület pincéjében, aki életvitelszerűen ott lakott.

Az ellenőrök megállapították, hogy a pincében nem volt megfelelő fűtés, és tűzbiztonsági szempontból is veszélyesnek bizonyult, hogy az étterem dolgozója ott lakott (mivel tűz esetén nem tudott volna kimenekülni onnan). Később emiatt beidézték az étterem tulajdonosát a hivatalukba, de a férfi nem tett eleget a felszólításnak.

Az ügy emiatt végül bíróságra került, ahol a férfi beismerte bűnösségét, vagyis azt, hogy a hatósági felszólítás(ok) ellenére sem lépett az ügyben. Az étterem tulajdonosát a szabálytalanság miatt 500 font megfizetésére ítélték, amelyen felül 782 fontot kellett fizetnie a perköltségekért, valamint 50 font kártérítést kellett adnia a sértettnek – írta a Derby Telegraph nevű helyi lap.