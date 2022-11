„Ahhoz, hogy a jövőben létrehozzuk az áttörést jelentő Twitter 2.0-át, és sikeresek legyünk a versenytársainkkal szemben, rendkívül keményen kell dolgoznunk" – írta Musk a cég munkatársainak kiküldött levélben, amit minden egyes munkavállaló megkapott. „Ez azt fogja jelenteni, hogy hosszú órákat kell dolgozni nagy intenzitással. A kivételes teljesítmény lesz az alapkövetelmény” – tette hozzá a világ egyik leggazdagabb üzletembere.

A levélben, ami aztán a CNN birtokába jutott, Elon Musk kifejtette, hogy a Twitter „sokkal inkább mérnökközpontú” lesz, mint korábban, majd ultimátumot adott a munkatársaknak. „Ha biztos vagy benne, hogy az új Twitter részese akarsz lenni, akkor kattints az alábbi linkre, ahol igennel válaszolsz” – irányítja a munkatársakat egy online űrlapra.

Aki ezt keleti parti idő (ET) szerint csütörtökön 17:00 óráig nem teszi meg, háromhavi végkielégítéssel elbocsátják. Az emlékeztetőről elsőként a The Washington Post számolt be.

A CNN szerint Elon Musk összeütközésbe került a Twitter alkalmazottaival a vállalat irányítására vonatkozó víziói miatt. Mint ismert, az üzletember a Twitter megvásárlása után több vezetőt is kirúgott.

„Bármilyen döntést is hozol, köszönöm a Twitter sikeréért tett erőfeszítéseidet” – írta a levél végén Elon Musk.

(Borítókép: Elon Musk 2022. október 26-án. Fotó: Odd Andersen / AFP)