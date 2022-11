Holtan találták Vlagyimir Putyin bizalmasát, rejtély övezi az esetet

A Daily Mail a szemtanúk alapján arról ír, hogy a 44 éves Vadim Bojko bement az irodájába Vlagyivosztok városában, majd öt lövést lehetett hallani. Az egyik beosztottja azonnal a férfi után rohant, ő talált rá az ezredes holttestére.

A hatóságok első körben nem zárták ki az öngyilkosság lehetőségét. A BAZA nevű lap – amely szoros kapcsolatban áll a bűnüldöző szervekkel – úgy értesült, hogy a nyomozók öt töltényhüvelyt és négy Makarov pisztolyt találtak a halott ezredes mellett.

In Vladivostok, deputy head of the Pacific Fleet Academy Colonel Vadim Boyko who specialized in working with the mobilized is reported to have committed suicide. After 4 shots to the chest, he appears to have decided to end it all with a 5th to the templehttps://t.co/bHOWIvaC8o pic.twitter.com/Y3sOv46P88