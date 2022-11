Átlépte a 636 milliót a koronavírus-fertőzések száma a világon

Egy nappal korábban 635 903 540 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 6 612 733 volt.

A fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV–2 nevű vírus okozta Covid–19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 98 175 726. A halálos áldozatok száma 1 075 951.

Indiában 44 668 535 fertőzöttet és 530 546 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Franciaországban 37 437 677 fertőzöttet és 159 042 halálos áldozatot regisztráltak.

Brazíliában 34 938 073 fertőzöttről és 688 764 halálos áldozatról tudni.

Németországban 36 152 490 fertőzöttet és 156 192 halottat tartanak nyilván.

Az Egyesült Királyságban 24 180 142 a fertőzöttek száma, és 211 419 ember halt meg a betegségben.

Olaszországban 23 823 192 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 179 985.

Oroszországban 21 208 695 az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 383 320.

Törökországban 16 919 638 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 101 203.

Spanyolországban 13 551 539 fertőzöttet és 115 357 halálos áldozatot regisztráltak.

Iránban 7 559 055 a fertőzöttek és 144 613 a halottak száma.

Lengyelországban 6 347 590 fertőzöttet és 118 242 halálesetet tartanak nyilván.

Kínában 3 200 035 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 15 789 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Magyarországon folyamatosan nő a gyógyultak száma

Magyarországon a beoltottak száma 6 419 758 fő, közülük 6 206 156 fő a második, 3 901 052 fő a harmadik, 381 998 fő már a negyedik oltását is felvette.

Az elmúlt héten összesen 4 431 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 157 995 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt héten elhunyt 73, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 184 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 091 278 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 533 főre csökkent.

Jelenleg 749 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kéri a kormány. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.