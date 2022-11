Az amerikai portálnak három névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő beszélt arról, hogy a télhez közeledve néhány, Ukrajnának szállított fegyver- és lőszertípusból kezdenek kifogyni a felhalmozott készleteik. Közlésük szerint

ELSŐSORBAN A 155 MILLIMÉTERES TÜZÉRSÉGI LÖVEDÉKEKBŐL, VALAMINT A VÁLLRÓL INDÍTHATÓ STINGER LÉGVÉDELMI RAKÉTÁKBÓL VAN HIÁNY.

Ezek mellett van még néhány más típusú eszköz is, amelyből nem tudnak eleget gyártani: ezek közé tartoznak a HARM radarromboló rakéták, az MLRS rakéták, valamint a Javelin vállról indítható tankelhárító rakéták.

Évekig eltarthat a háború, nem erre számítottak

A CNN felidézte, hogy az afganisztáni konfliktus vége után visszaesett a fegyvergyártás volumene az Egyesült Államokban. A háború kezdete óta viszont ismét növekedett a legyártott eszközök mennyisége, de az, hogy Ukrajnát hónapokon keresztül támogassák, még így is nagy terhet ró az amerikaiakra.

Egyre nehezebb és nehezebb lesz. Ez olyan háború, amelyről azt hittük, napok alatt véget ér, de most úgy fest, hogy évekig eltart. Ma, amikor a globális ellátási láncok akadoznak, a Nyugatnak nagyon nehéz lesz kielégítenie ezeket a szükségleteket

– mondta erről a CNN-nek Mike Quigley, a képviselőház hírszerzési bizottságának tagja. Mindeközben a Pentagon szóvivője, Patrick Ryder azt mondta a portálnak, hogy az Egyesült Államok addig támogatja Ukrajnát, „ameddig csak szükséges”.

A CNN-nek nyilatkozó tisztviselők azt is közölték, hogy az ukrajnai fegyverszállítások egyelőre nem befolyásolták az amerikai hadsereg felszereltségét, de azt sem zárták ki, hogy ez a jövőben megváltozik, és a saját tartalékaikból is elkezdenek küldeni az ukránoknak (elmondásuk szerint jelenleg is vita tárgya a Pentagonban, hogy be merjék-e vállalni ezt).

A portál idézte Mark Canciant, a Center for Strategic and International Studies (CSIC) amerikai thinktank elemzőjét is, aki azt írta korábban: miközben a legtöbb fegyvertípusból könnyen tudnak eleget szállítani az amerikaiak, van néhány olyan típus is, amelynél a rendelkezésre álló készletek „a minimumszinthez közelednek”. Megjegyezte azt is, hogy néhány eszközből (például a 155 milliméteres lőszerekből) más államok is tudnak szállítani Ukrajnának, így szükség esetén ők pótolhatják az amerikai szállításokat.

Ami a Pentagont illeti, egy szeptemberi jelentésben arról számolt be, hogy az említett 155 milliméteres lövedékekből több mint 806 ezer darabot adtak át Ukrajnának a háború kezdete óta.

Az orosz rakéták is fogynak

Nem sokkal a háború kezdete után, márciusban is napvilágot láttak már olyan feltételezések, miszerint az oroszok is kifogyhatnak a rakétákból, ugyanis sok fegyverük gyártáshoz azokra a nyugati eszközökre is szükségük lenne, amelyekből a szankciók miatt nem kapnak. Az ukránok nemrég azt közölték ezzel kapcsolatban, hogy az oroszok rakétakészletük több mint nyolcvan százalékát már felhasználták.

Árulkodó jel lehet az is, hogy jó néhány esetben az eredetileg hadihajók ellen szánt rakétákat is szárazföldi célpontok ellen vetették be az utóbbi hónapokban. Másrészt Oroszország utánpótlást kaphat Irántól, amelytől – a híresztelések szerint – a kamikazedrónok mellett már ballisztikus rakétákat is vásárolnak.

A háborúról szóló csütörtöki percről percre közvetítésünket itt olvashatja.

(Borítókép: Amerikai fegyverek érkeznek Ukrajnába 2022. január 25-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)