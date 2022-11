Újabb tagállamban legalizálták a varázsgombákat a tengerentúlon

Coloradóban is legalizálták a hallucinogén anyagokat tartalmazó, úgynevezett „varázsgombákat”.

Az anyagnak számos jótékony hatása van – hatásos lehet például alkoholizmus, valamint a depresszió ellen is –, és ennek is szerepe lehetett abban, hogy most egy amerikai tagállamban jóváhagyták.

Coloradóban most egész pontosan arról döntöttek, hogy legalizálják a pszilocibint és a pszilocint, amelyek a varázsgombák hatóanyagai. A kérdést népszavazáson döntötték el, amelyben a többség,

52 százalék szavazott a legalizáció mellett.

A döntés értelmében mindkét szer használatát engedélyezték a 21 éven felülieknek, és azt is jóváhagyták, hogy az emberek ezeket előállítsák (termesszék), és továbbadják másoknak. Ezenfelül három másik hallucinogén anyagot – a dimetiltriptamint (DMT) az ibogaint és meszkalint – is engedélyeztek. A szabályozás értelmében kereskedelmi forgalomba ezek a szerek nem hozhatók, és a használatukat is korlátozták (nyilvános helyeken, közintézményekben vagy például autót vezetőknek nem szabad használniuk ezeket).

Az anyagot Washington D. C.-ben és egy tucatnyi másik nagyvárosban korábban már engedélyezték. 2020-ban Oregon volt az első tagállam, ahol megtörtént a legalizálása, azóta pedig több másik tagállamban is kezdeményezték a szer dekriminalizálását (bár erre Coloradót leszámítva máshol még nem került sor). Ugyanakkor több tagállamban is tudományos vizsgálatokat kezdeményeztek a pszilobicin orvosi hatásait illetően.

Egyre többen értik meg, és ismerik el, hogy a pszichedelikus terápiában ez egyáltalán nem egy szélsőséges terület. Egyre mainstreamebb lesz

– mondta erről Daniel Pae, Oklahoma állam törvényhozásának tagja (ahol szintén vizsgálják az anyagot). A CNBC megjegyezte: a coloradói legalizáció után elképzelhető, hogy idővel más tagállamok is meghozzák ugyanezt a döntést.