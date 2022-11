Mentességet adna a Biden-kormány az újságíró megölését elrendelő szaúdi koronahercegnek

A kormányzat szerint a nemrégiben miniszterelnökké is kinevezett koronahercegnek, Szaúd-Arábia tényleges uralkodójának magas pozíciója védelmet nyújt a Washington Post megölt kolumnistája, Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya és a Hasogdzsi által alapított Democracy for the Arab World Now (DAWN) nevű jogvédő csoport által indított perrel szemben − írta meg az Associated Press.

Az ajánlás nem kötelező érvényű, és végül egy bíró fog dönteni a mentelmi jog megadásáról. A döntés azonban minden bizonnyal feldühíti az emberi jogi aktivistákat és számos amerikai törvényhozót, mivel Szaúd-Arábia egyre több börtönbüntetést és más megtorló intézkedéseket szab ki békés kritikusai ellen belföldön és külföldön, valamint csökkentette az olajkitermelést, ami aláássa az Egyesült Államok és szövetségesei azon erőfeszítéseit, hogy sikerüljön megbüntetniük Oroszországot Ukrajna elleni háborúja miatt.

A külügyminisztérium csütörtökön „pusztán jogi döntésnek” nevezte a kormányzat felhívását, hogy a szaúdi koronaherceget megvédjék az amerikai bíróságoktól Hasogdzsi meggyilkolása ügyében.

A külügyminisztérium egy régóta fennálló precedensre hivatkozott. A bíróságnak tett ajánlása ellenére a minisztérium csütörtökön késő este benyújtott beadványában azt írta, hogy

nem foglal állást a jelen kereset érdemi tartalmában, és megismétli, hogy egyértelműen elítéli Jamal Hasogdzsi szörnyű meggyilkolását.

Mohammed herceg rendelhette el a gyilkosságot

A szaúdi elkövetők az isztambuli szaúdi konzulátuson ölték meg Hasogdzsit. A feltételezések szerint feldarabolták, bár maradványait soha nem találták meg. Az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy Szaúd-Arábia trónörököse hagyta jóvá a széles körben ismert és elismert újságíró megölését, aki kritikusan írt kemény módszereiről, amellyel elhallgattatta azokat, akiket riválisoknak vagy kritikusoknak tartott.

A Biden-kormányzat csütörtöki közleménye megemlítette a vízumkorlátozásokat és más büntetéseket, amelyeket alacsonyabb rangú szaúdi tisztviselőkkel szemben szabott ki a haláleset miatt.

Az Egyesült Államok kormánya már kormányzása legkorábbi napjaitól kezdve kifejezte súlyos aggodalmát a szaúdi ügynökök felelősségét Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásáért

− közölte a külügyminisztérium. A nyilatkozat nem említette a trónörökös állítólagos szerepét.

Joe Biden még elnökjelöltként úgy nyilatkozott, hogy „páriává” teszi a szaúdi uralkodókat Khashoggi 2018-as meggyilkolása miatt.

Szerintem ez egy szimpla gyilkosság volt. És úgy is kellett volna kezelnünk

− mondta Biden jelöltként egyik 2019-es beszédében.

Az elnök személyesen tárgyalt a koronaherceggel

Joe Biden azonban elnökként igyekezett enyhíteni a királysággal fennálló feszültséget, többek között júliusban az országba is utazott, és találkozott a herceggel, miközben az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy meggyőzze Szaúd-Arábiát az olajtermelés csökkentésének visszavonásáról.

Hasogdzsi menyasszonya, Hatice Cengiz és a DAWN beperelte a washingtoni szövetségi bíróságon a trónörököst, vezető tanácsadóit és másokat a gyilkosságban játszott állítólagos szerepük miatt. Szaúd-Arábia szerint a hercegnek nem volt közvetlen szerepe a gyilkosságban.

Biden 2021 februárjában kizárta, hogy az amerikai kormány büntetést szabjon ki magára Mohamed hercegre a washingtoni illetőségű Hasogdzsi meggyilkolása miatt. Az elnök, miután engedélyezte a hírszerzés Mohammed hercegnek a gyilkosságban játszott szerepéről szóló megállapításainak közzétételét, azzal érvelt, hogy nincs precedens arra, hogy az Egyesült Államok egy stratégiai partner vezetője ellen lépjen fel.

Egy washingtoni szövetségi bíró csütörtök éjfélig adott határidőt az amerikai kormánynak, hogy véleményt nyilvánítson a trónörökös ügyvédeinek azon állításáról, hogy Mohamed herceg magas hivatali rangja miatt jogilag mentességet élvez az ügyben.

A Biden-kormányzatnak lehetősége volt arra is, hogy ne nyilvánítson véleményt egyik irányban sem.

A nemzetközi jogban gyökerező fogalom, a szuverén immunitás szerint az államok és tisztségviselőik védelmet élveznek bizonyos jogi eljárásokkal szemben más külföldi államok bíróságain. A „szuverén mentesség” fogalmának fenntartása segít biztosítani, hogy az amerikai vezetőknek ne kelljen aggódniuk amiatt, hogy más országok bíróságai elé citálják őket, vagy más országokban pereskedjenek velük szemben − közölte a külügyminisztérium.

Mohamed herceg uralkodik ténylegesen Szaúd-Arábiában idős apja, Szalmán király helyett. A szaúdi király szeptemberben átmenetileg a miniszterelnöki címet is átadta. A kritikusok ezt Mohammed mentelmi igényének megerősítésére tett kísérletnek nevezték.

(Borítókép: Joe Biden 2022. november 14-én. Fotó: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images)