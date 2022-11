Megtalált egy több millió dolláros csekket, hat csomag gumicukrot kapott érte

A férfi hazafele tartott, amikor egyszer csak észrevett egy csekket a földön. Miután felvette, azzal szembesült, hogy a csekk összesen 4 millió 631 ezer euróra szól.

Az összeget egy német szupermarketlánc, a Rewe fizette ki a Haribónak. A férfi ezután felkereste a céget, amelynek az ügyvédje arra kérte őt, hogy semmisítse meg a csekket. A férfi ezt meg is tette, és ennek megtörténtéről fényképes bizonyítékot is küldött.

A Haribo később köszönetképpen egy csomagot küldött a férfinak,

amelyben hat csomag gumicukor volt.

Az Insider szerint ezután a férfi a német Bildnek nyilatkozott arról, hogy a cég nem vitte túlzásba a hálálkodást. „Úgy éreztem, egy kicsit szűkmarkúak voltak” – mondta a férfi a lapnak.

Az eset megtörténtét a Haribo is megerősítette a Bildnek. A vállalat azt is hozzátette, hogy az összeget, amelyről a csekket kiállították, amúgy is csak ők tudták volna felvenni. Végül azt is elmondták, hogy a férfinak a „standard köszönetcsomagjukat” küldték el, amelyet minden ilyen esetben küldeni szoktak.