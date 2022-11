Közeleg az orosz olaj uniós embargójának határideje

Innentől kezdve az Európai Unió megtiltja az orosz nyersolaj importját, ezzel megfosztva Oroszországot a bevételeinek jelentős részétől, arra kényszerítve az országot, hogy alternatív piacok után nézzen – írja a Reuters.

A G7-terv kiegészítéseként az is fel van tüntetve, hogy a hajózási cégek továbbra is részt vehetnek az orosz olaj szállításában, de ezt a kötelezően megszabott, alacsony áron tehetik csak meg. A tervek szerint ez a rendelkezés is december ötödikén lép életbe.

A szankciók az EU-tagállamok által beszerzett nyersolajra vonatkoznak, így december ötödikétől nem vásárolunk orosz kőolajat

– közölte Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa. A Nemzetközi Energia Ügynökség a héten közölte, hogy Moszkva bevételektől való megfosztása nagyobb bizonytalanságot generálna az olajpiacon, és nyomást gyakorolna a piaci árakra.

Washington a tervek szerint a következő napokban kész útmutatást ad ki az orosz olajár felső határának bevezetéséről, és készen áll arra is, hogy a bevezetés kisebb „akadályokba” ütközhet – közölte az amerikai külügyminisztérium egy tisztviselője.

Egy uniós tisztviselő elmondása szerint a december ötödikei határidőre való tekintettel tovább folytatódik a párbeszéd a G7-el. „Természetesen az a cél, hogy december ötödike előtt véglegesítsék a megállapodást a G7-tel” – közölte egy uniós tisztségviselő, hozzátéve, hogy tisztában van azzal, „már nincs sok idő hátra”.

Az európai országok még az embargó életbe léptetése előtt igyekeznek bespájzolni az orosz olajból. Az Európa államaiba irányuló orosz olaj mennyisége 7 százalékkal növekedett a november 4-ét megelőző időszakban az azt megelőző hónaphoz képest.

A megugró kereslet hatására Oroszország kőolajexportja öthavi csúcsra ugrott, elérve a napi 3,6 millió hordót. Ez pedig az orosz exportbevételekre is jó hatással van, amelyek 16 millió dollárral 149 millió dollárra nőttek a november negyedikét megelőző héten, ami öthetes csúcsot jelent.