A legfőbb iráni vezető szerint a munkásokat is az állam ellen akarják fordítani

Irán legfőbb vezetője az állami televízióban azt mondta: „Ellenségeink mindennap újabb trükkhöz folyamodnak, és az eddigi kudarcuk után más társadalmi osztályokat vehetnek célba, például a munkásokat és a nőket.”

Iránban szeptember 16-a óta tart az országos tiltakozáshullám, amelyet Mahsza Amini, egy 22 éves iráni kurd nő halála váltott ki. A nőt az erkölcsrendészet letartóztatta, mert állítólag megsértette az Iszlám Köztársaság szigorú öltözködési szabályait, majd a nő az őrizetben meghalt. A hatóságok zavargásokról beszélnek, és Irán külföldi ellenségeit, illetve azok ügynökeit teszik felelőssé.

Eddig a nők és az egyetemi hallgatók játszottak fő szerepet a kormányellenes demonstrációkon. Sokan nyilvánosan levették és elégették fejkendőjüket, hogy ezzel tiltakozzanak az öltözködési korlátozások ellen.

Már több mint négyszáz tüntető halt meg

Az aktivisták által működtetett HRANA hírügynökség jelentése szerint Teheránban szombaton is számos felsőoktatási intézményben tartottak tiltakozásokat, és más nagyvárosokban, köztük Iszfahánban, Tabrizban és Sirázban is voltak megmozdulások. A HRANA szerint péntekig 402 tüntető vesztette életét a biztonsági erők erőszakos fellépésének következtében. Az összetűzésekben 54 rendőr is meghalt. A hatóságok több mint 16 800 embert vettek őrizetbe.

Öt tüntetőt már halálra is ítéltek, és a tervek szerint a zavargások miatt még további több mint 2 ezer embert fognak bíróság elé állítani.