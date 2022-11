A horvát hegyvidék is fehérbe borult, negyven centiméter hó esett

Szombat éjjel fehérbe borultak a horvát hegyek is, ugyanis egy mediterrán ciklon hozott kiadós csapadékot a térségbe.

Szombaton nem csak Magyarország területére érkezett mediterrán ciklon, hanem Horvátországba is. A hegyvidéki területeken a magasban beáramló hideg levegő miatt már havazás formájában érkezett a csapadék. Vasárnap reggelre helyenként negyven centiméter hó hullott le – írja az Időkép.

Mint megírtuk, Magyarország északkeleti részén több helyen is lepelnyi hó borította be a tájat szombat reggelre. De Mosonmagyaróvár környékén is szállingózott a hó, azonban nagyobb mennyiségben sehol sem esett.

A Kékestető fenyői is fehérbe öltöztek. Szombaton egy túravezető tett közzé fotókat és videókat arról, hogy milyen látvány fogadta őt reggel a térségben. A képeken jól látszik, hogy a fák ágai zúzmaralepelbe öltöztek. A posztoló egy mesevilághoz, a Narnia krónikái című filmhez hasonlította a látványt.