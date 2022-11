Esküvőt tartottak a Fehér Házban

A The New York Times számolt be arról, hogy az esküvőt – amelyet eddig titokban tartottak – a Fehér Ház parkjában, a South Lawnon tartották szombat reggel. Az esküvő előtt az összes meghívott személlyel kitöltettek egy jogi nyilatkozatot, amelyben a felek vállalták, hogy nem beszélnek a rendezvényről.

Az esküvőről fotók is készültek:

Today’s White House wedding, photographed by Al Drago for New York Times: pic.twitter.com/meBKLEXot5 — Michael Beschloss (@BeschlossDC) November 19, 2022

Naomi Biden és 25 éves párja, Peter Neal mindketten jogászként végeztek és a Fehér Házban élnek jelenleg, így nem kellett messzire menniük azért, hogy összeköthessék az életüket.

President Joe Biden's granddaughter, Naomi Biden, and her fiance, Peter Neal, are joining the small club of people who have gotten married at the White House pic.twitter.com/z6LC70sRLa — Gulf Today (@gulftoday) November 19, 2022

A The New York Timesszal az egyik fehér házi bennfentes közölte, hogy az esküvő után egy ebédre és egy lazább jellegű esküvői partira is várták a résztvevőket, amelyet aztán később egy hivatalos, táncos fogadás is követett még.

A lap azt is megjegyezte, hogy a 28 éves Naomi Biden nemcsak Joe Biden legidősebb unokája, hanem a legbefolyásosabb is. A lap azt írta, hogy 2019-ben

a fiatal lány hívta össze azt a családi összejövetelt, amelyen a família arra biztatta Bident, hogy induljon az elnökválasztáson.

Ami az esküvőt illeti, arról már hónapok óta pletykáltak az Egyesült Államokban, és arról is, hogy a szervezésben az elnöki pár is részt vesz. A helyszín egyébként már július vége óta ismert volt, ugyanis Naomi Biden már akkor posztolt erről a Twitteren.

Pár napja egyébként Joe Biden is elszólta magát, Indonéziában ugyanis arról beszélt a hét elején, hogy az unokája négy napon belül megházasodik. A The New York Timesnak most az esküvői részletekről még a fehér házi bennfentesek többsége sem akart beszélni, de azt elárulták, hogy az esemény költségét a Biden család állja.

Másfél tucatnyi esküvő a Fehér Házban

Az amerikai lap azt is megjegyezte, hogy a mostanival együtt 18 esküvőt tartottak a Fehér Házban. Grover Cleveland elnök volt az első, aki 1886-ban megnyitotta a sort, az utolsó alkalom pedig 2013-ban volt, amikor Barack Obama fehér házi fotósa vette el szerelmét. Naomi Biden esete annyiból újdonságnak számít, hogy az ő első, aki az elnök unokájaként vonult oltár elé a Fehér Házban.

