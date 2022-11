Víztölcséreket láttak Pula közelében

Több víztölcsér is megjelent a horvát tengerpart közelében szombaton, az egyik csaknem tíz percig fennállt.

Horvátország északi részén szombaton több víztölcsér is kialakult. Az egyik trombát Medulinban rögzítette az Időkép webkamerája, ez csaknem 10 percig fennállt. A helyiek pedig arról számoltak be, hogy a népszerű üdülőhely, Pula közelében láttak többet is.

A víztölcsér, azaz tromba egy tornádószerű képződmény, de általában gyengébb és kevésbé pusztító. Ilyenkor a tengervíz melegíti fel a felette lévő levegőt és a meleg, nedves levegő felemelkedik, kellő örvényesség hatására pedig forgásba jön, csatlakozik a vihart okozó légáramlathoz. A forgó levegőtölcsér pedig egyre több vizet felszippantva egyre jobban kirajzolódik.

Októberben Cipruson alakult ki egy hatalmas víztölcsér, ami miatt a repülők sem tudtak leszállni. Az egyik legnépszerűbb part, Ayia Napa közelében a tromba számos napozóágyat és napernyőt felkapott a strand területéről.