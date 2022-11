Legalább 58 gyermeket megöltek az iráni tüntetéseken

A kormányellenes demonstrációk egy 22 éves iráni kurd nő, Mahsza Amini halála után kezdődtek. A tüntetéseket az iráni kormányzat kemény kézzel, éles fegyverek bevetésével veri le: a becslések szerint több mint 400 embert megöltek már, és több mint 16 ezer embert vettek őrizetbe, miközben az állami vezetők azzal vádolják a demonstrálókat, hogy a nyugat megbízásából az iráni államot akarják megdönteni.

A Human Rights Activists in Iran (HRA) nevű emberi jogi szervezet nemrég arról számolt be, hogy a halálos áldozatok közt legalább 58 kiskorú – 46 fiú és 12 lány – is volt. Az iráni kormányzat tagadja a gyilkosságok elkövetését, de a civil szervezet szerint egyedül a múlt héten öt gyermeket öltek meg az egyenruhások. Közülük a legfiatalabb 9 éves volt, őt az édesapja autójában lőtték le az egyik demonstráció idején.

A The Guardiannek az egyik kiskorú áldozat édesapja is nyilatkozott. A fiú, Kumar még október 30-án halt meg szülővárosában, Piranshahrban, miután több lövést is leadtak rá közvetlen közelről – és nem tudni, hogy miért.

„Kumar csak az utcán állt. Egy szót sem szólt. Nem tudom, miért csináltak belőle mártírt” – mondta az édesapa, aki szerint a kisvárosban aznap éjjel semmilyen tüntetés nem volt.

Az iráni rezsim tagadja a gyilkosságot. Utóbb azt mondták, hogy »külföldiek« ölték meg őt

– tette hozzá a meggyilkolt gyermek édesapja.