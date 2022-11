Jó ideig nem fog a neten villogni a nigériai csaló

Ramon Abbas Instagramon kérkedett fényűző életmódjával, amelyet bűncselekményekből finanszírozott. A közösségi média „sztárja” egy termékeny nemzetközi csaló, aki az ügyészek szerint online átverésekkel ellopott több tízmillió dollárt mosott tisztára.

Az influenszert a bírósági ítélet több mint 11 évre dugta börtönbe.

Ramon Abbast, akit követői Ray Hushpuppi néven ismertek, egy kaliforniai bíró 135 hónapra ítélte, és arra kötelezte, hogy több mint 1,7 millió dolláros kártérítést fizessen két áldozatának.

„Visszavárunk” – üzente a gyakran luxusautók és magángépek előtt fényképezkedő szélhámosnak egy honfitársa.

