Putyin mindent elpusztított, amit ő valaha elért – mondta Gorbacsov magyar barátjának

Zolcer János televíziós producer a nagykürtösi járásbeli Ipolybalogon született 1956-ban. Huszonkilenc évesen emigrált Csehszlovákiából, és 1989-ben Zolcer TV néven Németországban megalapította saját produkciós cégét. Európai, amerikai és japán tévécsatornáknak is készített riportokat, dokumentumfilmeket. 2000-ben ismerkedett meg Mihail Gorbacsovval, majd jó barátságot is kötött a Szovjetunió egykori vezetőjével. Együtt keresték fel a világ leghíresebb politikusait, akik a vasfüggöny lebontásakor és a hidegháború végén voltak hatalmi pozícióban. Könyvet is írt Gorbacsovról. Zolcer a Denník N szlovákiai napilap magyar nyelvű kiadásának, a Napunknak adott interjút, melyben azt is elmondta, mi volt a véleménye Gorbacsovnak a Vlagyimir Putyin által indított háborúról.

A televíziós producer néhány héttel a halála előtt beszélt telefonon Mihail Gorbacsovval. Elmondása szerint „a politikáról már nem lehetett vele beszélni”. Nem sokkal a háború kitörése után is eszmét cseréltek egymással, és azt mondta neki a Szovjetunió egykori elnöke, hogy nagyon fájt neki Vlagyimir Putyin döntése. „Hozzátette, hogy ne használjuk a háború szót, mert nem akar tizenöt évre börtönbe kerülni. Ezért inkább általánosságokban beszélgettünk”.

Zolcer János az interjúban arról is beszélt, hogy Gorbacsov milyen megállapításokat tett neki a telefonbeszélgetésben az orosz elnökről.

Azt mondta, hogy minden pozitívumot, amit valaha sikerült elérnie, Putyin elpusztított ezzel a háborúval

– fogalmazott a producer, aki hozzátette: Gorbacsov azt is kifejtette neki, hogy ma Oroszország ott van, ahol az előző század ötvenes éveiben volt.

A volt szovjet elnök már régebben is azt mondta neki, hogy

a hírek 99,9 százaléka, ami a Kremlből érkezett, nem volt igaz.

Gorbacsov azt állította: igazat ott csak akkor mondanak, ha tévednek.

Zolcer nem akarta megosztani Gorbacsov valamennyi Putyinról elmondott gondolatát, mert ezzel is tiszteletben szeretné tartani az emlékét és a kéréseit. „A barátság arról is szól, hogy azok az információk, amelyeket azzal a kéréssel bíznak rád, hogy tartsd őket titokban, titokban is maradnak”.

Gorbacsov azt is elárulta Zolcer Jánosnak, hogy 2016-ban beszélt utoljára Putyinnal. „Gorbacsov azt állította, hogy a politikusoknak mindig meg kell tudniuk egyezni. Nem értette, hogy ha ez neki sikerült, Putyin miért nem képes rá”.

A két jó barát a koronavírus-járvány miatt 2019 decemberében tudott utoljára találkozni.

Zolcer János augusztus elején a volt szovjet vezető egészségi állapota mellett Gorbacsov ukrajnai háborúról alkotott véleményéről is beszélt.

Az elmúlt hónapokban többször is azt mondta nekem Mihail Gorbacsov, hogy szerinte ez egy testvérháború. Az ő apja orosz, az anyja pedig ukrán, és ilyen helyzetben rajta kívül még milliók vannak. Úgy fogalmazott múltkor, hogy az emberi élet mindennél drágább, ezért védeni kellene, nem pedig a harctéren föláldozni

– mondta akkor a producer.

Zolcer János szeptemberben, a Kibeszélő című műsorunkban többek között arról is szót ejtett, hogy milyen volt magánemberként Mihail Gorbacsov.

(Borítókép: Zolcer János. Fotó: Kaszás Tamás / Index)