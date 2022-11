Putyin a Szovjetunióról, Erdogan az Oszmán Birodalomról álmodik

Kína szerepe megerősödött a G20-as csúcstalálkozón, és az is láthatóvá vált, hogy az Európai Unió keresi a helyét, vetélkedés van Franciaország és Németország között az EU vezető szerepéért. Ahogy Vlagyimir Putyin, úgy Recep Tayyip Erdogan is birodalomban gondolkodik. A Frontvonalban a nagyhatalmi erőviszonyok mellett Volodimir Zelenszkij béketervéről és a Krím félsziget jelentőségéről is beszélt Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő.