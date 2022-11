A volt szlovák államfővel találkozott Orbán Viktor

Korábbi szlovák államfővel találkozott a visegrádi négyek kassai csúcsa után Orbán Viktor; a miniszterelnök és Rudolf Schuster több kérdést is áttekintettek.

Rudolf Schuster korábbi szlovák köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést a kassai V4-csúcstalálkozó után Orbán Viktor miniszterelnök – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

A közlés szerint a felek közti beszélgetésen az orosz–ukrán háború eseményei, valamint a szankciós válság Közép-Európát sújtó következményei is szóba kerültek. Rudolf Schuster 1999 és 2004 között volt Szlovákia államfője.

Reagált a miniszterelnök az uniós tárgyalásokra

Orbán Viktor csütörtökön a szlovákiai Kassán vett részt a visegrádi országok csúcstalálkozóján, ahol a négy résztvevő ország kormányfője között sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök kitért az Európai Bizottság és a magyar kormány között zajló tárgyalásokra.

Mint fogalmazott, minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely eddig hátráltatta a megállapodást. A kormányfő hozzátette: 17 pontból álló csomagról egyeztek meg az Európai Bizottsággal. Hozzátette:

ők megmondták, hogy mit akarnak, ezeket konkretizáltuk, és ezeket végrehajtottuk.

Most azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület. Orbán Viktor hangsúlyozta, „mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk”.

A miniszterelnök elárulta, azóta van tizennyolcadik igény is, de arról is megegyeztek, hogy azt is teljesítik, viszont annak a határideje márciusban lesz. Értesüléseink alapján a márciusi határidőről már reggeli cikkünkben beszámoltunk. A tárgyalások további részleteiről itt írtunk.

Emellett arról is beszélt, hogy Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO-tagságát, a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni.

A svédek és a finnek Magyarország miatt egyetlen percet sem vesztettek el eddig, és nem is fognak, Magyarország biztosan meg fogja adni a csatlakozásukhoz szükséges támogatást

– szögezte le a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint. A ratifikációról bővebben itt írtunk.