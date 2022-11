Azonnali tárgyalásokat kezdeményez Magyarország Ukrajnával

Az Európai Bizottság néhány hete jelentette be, hogy hitelből a 2023-as évre összesen 18 milliárd eurós pénzügyi segélyt szándékoznak nyújtani Ukrajnának. A pénz oroszlánrészét az ukrajnai bérek, szociális segélyek, nyugdíjak kifizetésére fordítanák.

Orbán Viktor ezzel összefüggésben korábban azt mondta: a magyar kormány támogatja a javaslatot, de azt nem, hogy mindezt hitelből finanszírozzák. Ehelyett azt javasolta: az uniós tagállamok nézzék meg, hogy Ukrajna működéséhez mennyi pénzt akarnak adni, azt arányosan, fair módon osszák el egymás között.

Ezt az összeget, évente 60-70 milliárd forintot, a nemzeti költségvetésből biztosítaná Magyarország az ukránokkal kötött kétoldalú megállapodás keretében

– részletezte a miniszterelnök.

A magyar kormány most meg is tette az első lépéseket annak érdekében, hogy ezt a megállapodást megkössék. A szerda este, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban először leszögezték, hogy Magyarország „továbbra is elkötelezett abban, hogy részt vegyen Ukrajna háború miatt szükségessé váló pénzügyi támogatásában”. Mindennek jegyében pedig két dolgot írtak elő.

Varga Mihály pénzügyminiszternek gondoskodnia kell a „18 milliárd eurós hitelből hazánkra eső 187 millió euró biztosításáról”,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert pedig – azonnali hatállyal – arra szólították fel, hogy kezdjen tárgyalásokat Ukrajnával a „pénzügyi támogatáshoz szükséges megállapodás kidolgozása érdekében”.

Míg Szijjártó Péternek a határozatban intézett felszólítás azonnali hatályú, azzal szemben Varga Mihálynak csak „a felmerülés ütemében” kell majd gondoskodnia az említett 187 millió euró biztosításáról. E tekintetben vélhetően azért nem tűztek ki egyértelmű határidőt, mert mindez még az Ukrajnával kötendő megállapodástól is függ.

(Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korában azt mondta: az uniós hitelfelvételt a magyar kormány semmilyen esetben nem fogja támogatni, még akkor sem, ha megérkeznek a Magyarországtól elvitatott uniós források. A miniszter mindemellett azt állította: nincs szó arról, hogy megvétóznák a hitelfelvételt.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)