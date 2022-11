Hivatalosan is bemutatták a Kim-dinasztia negyedik sarját

A kislányt feltehetően Kim Dzsuénak hívják. Azon a napon mutatkozott apjával együtt, amikor egy méretes ballisztikus rakéta indítását ellenőrizték.

Kéz a kézben sétáltak végig a támaszponton, ahol a tesztelés folyt – amit az Egyesült Államok határozottan elítélt.

Kim Dzsongun – a dinasztia harmadik tagja – a világ egyik legtitkosabb államát vezeti. Magánéletéről szinte semmit sem tudni.

Ezúttal azonban apa és lánya nem leplezte egymás iránti kötődését.

Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA több fotót is közzétett, amelyeken ők ketten meghitten csevegtek, fontos emberekkel beszélgettek, rakétát vizsgáltak, majd egy kilátóteraszról szemlélték a kilövést.

Kim Dzsongun lányának megjelenése sokkal jobban érdekelte a diktatúra elemzőit, mint az a hír, hogy Phenjan sikeresen útjára bocsátotta legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétáját, amelyről úgy vélik, képes lenne eltalálni az Egyesült Államokat – írta a BBC.

Hogy miért? Mert árulkodó a rezsim jövőjéről és nukleáris fegyverprogramjáról egyaránt. Vagy legalábbis felvet néhány érdekes kérdést.

A Pektu-vérvonal negyedik leszármazottja

Mindenekelőtt a kislány megjelenése azt jelenti, hogy őt jelölték ki Kim Dzsongun utódjának, és egy napon ő fogja vezetni Észak-Koreát? Eléggé valószínű.

A Kim évtizedek óta családi dinasztia. A szent hegyre utaló Pektu-vérvonal – így nevezik őket hazájukban – 1972 óta uralkodik az országban. Magától értetődő, hogy Kim Dzsongun azt szeretné, ha őt követve valamelyik gyermeke venné át az irányítást.

Felmerül az a kérdés is, hogy a kislányt miért éppen most mutatják be, elvégre még mindig nagyon fiatal.

Ha apja már most felkészíti a hatalom átvételére, akkor ez vajon azt jelenti, hogy a 38 éves vezető egészségügyi problémákkal küszködik?

Kim Dzsongun állapota amúgy is megannyi találgatás tárgya, mivel úgy vélik, hogy ez jelenti a legnagyobb kockázatot a rendszer stabilitására nézve.

Nem utolsósorban az időzítés is érdekes. Vajon mi köze a közös megjelenésnek Észak-Korea nukleáris fegyverprogramjához?

North Korea's leader Kim reveals his daughter in rare appearance https://t.co/ihl6OZwe7L — BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2022

Az, hogy egy ilyen jelentős kilövés alkalmával mutatták be, azt sugallja: egy napon szerepet fog játszani az ország fegyverfejlesztésében.

Apja nemrégiben bejelentette, hogy semmilyen körülmények között nem fogja felszámolni nukleáris fegyverkészletét. A fényképekkel azt akarta megmutatni a világnak, hogy a nukleáris fegyverek márpedig maradnak, egészen a következő nemzedékig.

Kim Dzsongun gyermekeinek száma is talány

Dzsué 12-13 év körüli lehet – véli a washingtoni Stimson Center észak-koreai szakértője.

A nyilvános megjelenéssel jelentette be Kim, „hogy a hatalom negyedik generációja az ő vérvonalát követi” – mondta Michael Madden.

Szeptemberben több észak-koreai szakértő is arról számolt be, hogy Dzsué egy felvételen szerepelt az ország nemzeti ünnepe alkalmából megtartott rendezvényen.

Akkoriban ez még csak feltételezés volt, az észak-koreai vezetés ugyanis nem erősítette meg, hogy valóban a vezető lányáról van szó.

Dzsué létezéséről először 2013-ban esett szó, miután egy visszavonult amerikai kosárlabdasztár ellentmondásos látogatást tett Észak-Koreában.

Dennis Rodman felidézte, hogy Kim családjával a tengerparton pihent, és „a kezében tartotta a kisbabájukat, Dzsuét”.

Szakértők szerint Kim Dzsongunnak akár három gyermeke is lehet: két lány és egy fiú, akik közül Dzsué a legidősebb.

A bölcs vezető rendkívül titokzatos a családjával kapcsolatban. Feleségéről, Ri Szoldzsúról is csak házassága után szerzett tudomást a világ.

(Borítókép: Kim Dzsongun és kislánya, Kim Dzsué 2022. november 19-én. Fotó: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters)