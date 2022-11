Kínai eszközöket tiltottak be az Egyesült Államokban

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (US Federal Communication Commission) pénteken jelentette be, hogy elfogadta az intézkedés végső szabályait, miszerint a kínai Huawei Technologies és a ZTE új eszközeinek engedélyezését megtiltják, emellett behozatali és értékesítési tilalmat vezetnek be több más kínai telekommunikációs vállalat eszközeire.

A hírközlési hatóság elnöke, Jessica Rosenworcel közölte, hogy „az új szabályok fontos részét képezik azoknak a lépéseknek, amelyek védelmet nyújtanak az amerikai embereknek a nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szemben, ideértve a távközlést is”.

A hírközlési hatóság (FCC) elnöke a múlt hónapban terjesztette szabályozási javaslatát a testület másik három tagja elé, akik azt egyhangúlag hagyták jóvá – adta hírül az MTI.

Mint megírtuk, több európai ország szerint is nagy kockázatot jelentenek a kínai eszközök, ezért a tagállamoknak korlátozni kell a kitettségüket.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)