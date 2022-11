Kim Dzsongun: Észak-Korea lesz a világ legerősebb atomhatalma

A politikus akkor beszélt az atomhatalmi vezetői szerepről, amikor szombaton több tucat katonatisztet és tudóst léptetett elő, akik részt vettek a "Hvaszong-17" nevű, legújabb fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) tesztelésének előkészítésében, amelyet Kim Dzsong Un a "világ legerősebb stratégiai fegyverének" nevezett.

Az eddigi legnagyobb észak-koreai interkontinentális ballisztikus rakéta tesztjekor – az állami média tájékoztatása szerint – Kim Dzsongun azt mondta, csak idő kérdése, és övék lesz a világ legerősebb atomarzenálja. Közlése szerint a Hvaszong-17-es kódjelű rakétával már elérik az Egyesült Államok partjait is.

Az észak-koreai vezető, aki ismét lánya társaságában volt látható a közreadott fényképek tanúsága szerint, úgy fogalmazott, hogy ez a rakéta a világ legerősebb atomfegyvere, amelyre azért van szükség, hogy az ország bármikor képes legyen megvédeni méltóságát és függetlenségét.

A november 18-án végrehajtott rakétakísérletet mind az Egyesült Államok, mind pedig Észak-Korea szomszédai elítélték. Ez egyébként beletartozik abba a kísérletsorozatba, amelyet idén felerősített az ázsiai ország. Már nemcsak közepes hatótávolságú, hanem interkontinentális ballisztikus fegyverekkel is kísérleteznek.

A mostani közlemény utal arra is, hogy Kim Dzsongun elsősorban azért dicsérte a tudósokat, mert nagy lépést tettek előre a nukleáris robbanófejek rakétára erősítésének, szerelésének technológiájában. Külföldi elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy bár Észak-Korea rendelkezik most már olyan rakétákkal, amelyek elérhetik az Egyesült Államokat és van atombombája is, de nem volt világos, vajon tudósai képesek voltak-e olyan kis helyre beszerelni az atomrobbanófejeket, mint a rakéták orr-része.

Phenjan mostanában szokatlanul gyakran hajt végre rakéta-próbarepüléseket, emiatt megfigyelők attól tartanak, hogy az ázsiai ország több év után hamarosan újabb nukleáris tesztrobbantásra készülhet.

(Borítókép: STR / KCNA / KNS / AFP)