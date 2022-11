Ukrán miniszterelnök-helyettes: Magyarország mindig is támogatta Ukrajna európai integrációját

Olga Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt a Kyiv Independentnek, hogy Magyarország mindig is támogatta Ukrajna európai integrációját. Kifejtette azt is, hogy a magyar nyelvű oktatás jogát illetően lehetne megoldást találni.

Olga Sztefanyisina, Ukrajna EU-csatlakozásáért felelős miniszterelnök-helyettese szerint az egyik legfontosabb feladat az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjává váljon.

Az Ukrajna tagjelölti státuszáról szóló határozatot az Európai Unió elsősorban a saját érdekében hozta meg

– mondta a Kyiv Independentnek Sztefanyisina, aki szerint Ukrajna a kiterjedt piacával, erős nehéziparával és jelentős mezőgazdasági ágazatával vonzó partner az Európai Unió számára.

A lap „Magyarország terjeszkedési terveit” is megemlíti a cikkében. Ukrajna EU-hoz való csatlakozásának feltételei között szerepel ugyanis a nemzeti kisebbségekről szóló törvény kidolgozása is. Mivel maga a törvény nagyrészt általános jellegű, és kevés konkrétum szerepel benne, az ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdése továbbra is érzékeny témának számít.

Az egyik legmeglepőbb és legpozitívabb dolog, amit Magyarországról mondhatok, hogy mindig is támogatta Ukrajna európai integrációját. Tudjuk, hogy van egy probléma a magyar nyelvű oktatás jogával kapcsolatban

– mondta Sztefanyisina, hozzátéve, hogy Ukrajna „itt megoldást találhat”, de természetesen nem lehet kizárni, hogy Magyarország politikai eszközként fogja ezt használni.

Novák Katalin nemrég Ukrajnában járt

Az Index értesült először arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívására nemrég Ukrajnába utazott. A háború kezdete óta ez volt a legmagasabb szintű látogatás a magyar állam részéről.

Később arról is beszámoltunk, hogy a köztársasági elnök Kárpátaljára utazott, ahol együtt imádkozott a beregszászi református gyülekezet tagjaival az advent első vasárnapján tartott ünnepi istentiszteleten.

Most „lélekben itt van 15 millió magyar ember Magyarországról és a Kárpát-medence minden részéről és a diaszpórából” – fogalmazott. Novák Katalin arról biztosította a jelenlévőket, hogy „együtt vagyunk, és együtt leszünk, legyen bármilyen nehéz is az élet Kárpátalján, legyen bármilyen nehéz, kihívásokkal teli magyarnak lenni”.

Az államfő azt is elmondta, hogy Magyarország minden menekültet vendégként fogad, és addig maradhatnak, amíg maradniuk kell.

(Borítókép: Olga Sztefanyisina. Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images)