Kiderült, miről beszélt Novák Katalin és Volodimir Zelenszkij

Az Indexen elsőként számoltunk be múlt héten Novák Katalin ukrajnai útjáról. Az államfő szombaton Kijevbe érkezett, ahol a Grain from Ukraine (Gabona Ukrajnából) nevű program megnyitóján vett részt, majd vasárnap Kárpátalját is meglátogatta.

Altusz Kristóf, a köztársasági elnök diplomáciai igazgatója most elárulta, hogy miként alakult a látogatás. Egyrészt leszögezte azt, hogy a látogatást megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen hívta meg Novák Katalint Ukrajnába egy szóbeli jegyzékkel megküldött diplomáciai levél formájában.

A hivatalos meghívóban – amelyet a Mandiner megszerzett és ismertetett – Zelenszkij kitért arra, hogy az Ukrajna által a partnereivel közösen elindított Fekete-tengeri gabonakezdeményezés keretében sikerült enyhíteni az orosz agresszió által eredményezett globális élelmiszerválságot. Leszögezte azt is: Ukrajna a továbbiaknak is minden tőle telhetőt megtesz azoknak az országoknak a támogatása érdekében, amelyek erre a leginkább rászorulnak, és felkérte Magyarországot, hogy vegyen részt a kezdeményezésben, Novák Katalint pedig meghívta a segélyprogram ünnepélyes elindításának november 26-ai ceremóniájára.

Altusz Kristóf szerint politikai és biztonsági szempontból is alaposan mérlegelték a Volodomir Zelenszkij államfő által jegyzett meghívás elfogadását. „Háború dúl, Kijevet is bombázták, napokig nem volt áram- és vízellátás – azért ez igen komoly szempont. Ami a politikai megfontolást illeti, mindenképp indokoltnak láttuk, hogy egy adott ponton a magyar államfő vegye fel a közvetlen kapcsolatot a szomszédos állam elnökével a kárpátaljai magyarok ügyében is. Mindig mondtuk: nekünk százötvenezer okunk van a békére. Az út erre is alkalmat adott” – érvelt a diplomáciai igazgató.

Erről beszéltek Zelenszkijjel

A delegáció Lengyelországból, egy éjszakai, tizenegy órás vonatozással jutott el az ukrán fővárosba péntek éjjel. Bár hivatalos, kétoldalú tárgyalás nem zajlott az államfők között, egy kötetlen hangulatú megbeszélésre sor került Novák Katalin és Volodimir Zelenszkij közt.

Altusz Kristóf szerint szombaton, a Gabona Ukrajnából plenáris ülése után Novák Katalin egy munkaebéden vett részt Zelenszkijjel és az ukrán miniszterelnök, Denisz Smihallal.

A beszélgetés jól alakult

– mondta Altusz Kristóf, aki szerint Novák Katalin a megbeszélésen jelezte a magyarokat foglalkoztató problémákat az ukrán vezetők felé. Hozzátette azt is, hogy a látogatás alatt azt tapasztalta, hogy Zelenszkij remek szónokként mindent megtesz a háborút vívó nemzete érdekeinek érvényesítéséért.

A diplomáciai igazgató pozitívnak nevezte, hogy a beszélgetés egy pontján Zelenszkij a békéről is beszélt, amely szerinte közös pont lehet a magyar és az ukrán fél közt. Ukrajnában egy működőképes állam fenntartása a cél, Magyarország pedig továbbra is békepárti – részletezte az elhangzottakat.

Ezért ment Kárpátaljára

A diplomáciai igazgató pozitívnak nevezte azt is, hogy Novák Katalin látogatásával megnyílt egy kommunikációs csatorna, amin keresztül a legfelsőbb szinten tudja Magyarország jelezni a kárpátaljai kisebbséget érintő sérelmeket.

Az út másik jelentős állomása Kijev mellett Kárpátalja volt, ahova már autóval utaztak. Kárpátalján Novák Katalinnak a helyi felsőoktatás és az egyházak képviselőivel, nagycsaládosokkal, de a kormányzóval is lehetősége nyílt az egyeztetésre.

Képet kaptunk a helyi viszonyokról, az esetleges aggályokat pedig azonnal jelezni tudtuk a kormányzó úr felé

– foglalta össze az igazgató.

Altusz Kristóf arra is kitért, hogy az utazás alatt az államfő biztonságát a Terorrelhárítási Központ (TEK) munkatársai biztosították, és életveszélyt sehol sem tapasztaltak. A biztosításért a helyi erőknek is köszönet jár, kiválóan működtek együtt velük – tette hozzá.