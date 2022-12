A moszkvai védelmi minisztérium a napokban jelentette be, hogy az ukrajnai hadszíntéren egyik új fegyverüket, a 9K515 Tornádó-Sz rakéta-sorozatvetőt is bevetették.

A minisztérium egy videóban jelentett be, hogy a Tornádókat is szolgálatba állították Ukrajnában az energiainfrastruktúra ellen végrehajtott csapásokban.

A 9K515 Tornádó-Sz az Infostart szerint a háborúban már eddig is gyakran használt, de viszonylag régi fejlesztésű 9K48 BM-30 Szmercs rakéta-sorozatvetőnek a továbbfejlesztett változata. A Tornádót a szíriai polgárháborúban próbálták ki először éles harci körülmények közt, és a bevetése azért is változtathat a háborús felálláson,

mert ezzel a rakéta-sorozatvetővel 120 kilométeres hatótávolságban zúdíthatnak rakétazáport a célpontjaikra.

Távolról is irányítható rakéta

A Tornádó ezen kívül – az elődjével szemben – rendelkezik olyan navigációs rendszerrel is, amellyel a kilőtt rakétákat távvezérelni lehet. A lövedékeket az orosz navigációs rendszerrel, a GLONASS-szal irányíthatják, és a gyártó szerint a rakétáknak körülbelül a fele általában be is talál egy, a célpont körül felrajzolt 2-3 méteres körbe.

A 300 milliméteres rakéták többféle robbanófejjel is felszerelhetőek. Még olyan is van köztük, amelyekkel egy ejtőernyővel leereszkedő kis drónt lehet a csatatér fölé lőni, amely felderítheti az adott területet. Ezen kívül termobarikus robbanófejjel is felszerelhetőek a Tornádó-rakéták, amely bevetésétől eddig sem riadtak vissza az oroszok.

Az orosz propaganda ugyanakkor azt állítja, hogy a Tornádó felér az amerikaiak által Ukrajnának adományozott HIMARS-okkal, de hogy ez valóban így van-e, az majd a harctéren kiderül. Az sem egyértelmű egyelőre, hogy pontosan milyen mennyiségben vetették be az Tornádókat az ukrajnai fronton.