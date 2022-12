Lukasenka szándékosan beszél arról, hogy a NATO megtámadja Belaruszt

Institute for the Study of War (ISW) elemzői úgy vélik, hogy Alekszandr Lukasenka szándékosan beszél arról, hogy a NATO terve Belarusz megtámadása.

Az intézet legújabb megfigyelései szerint a belorusz vezető azzal vádolja Ukrajnát és a NATO-t, hogy megnövekedett a provokációk száma az ukrán-belorusz határnál. Lukasenka úgy véli, Ukrajna ezzel akarja bevonni a háborúba az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét.

Viktor Hrenyin, belorusz védelmi miniszter ugyanakkor kijelentette, hogy Belarusz nem készül egy konkrét háborúra, csupán megvédi területeit a támadásoktól – írta az Unian ukrán hírügynökség.