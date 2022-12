Kevin Roberts: Magyarország példa Amerika számára

Kevin Roberts 2021 óta tölti be a Heritage Foundation elnöki pozícióját, hivatását tekintve azonban történész. A Danube Institute meghívására néhány nappal ezelőtt Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktorral is találkozott.

Kevin Roberts a lapnak elmondta, hogy az amerikai Republikánus Párttal barátságos, de feszült viszonyt ápolnak. A feszültség többek között azért is létezik, mert „túl sok vezető republikánus politikus nem elég bátor” – fejtegette a történész. A szervezet elnöke arról is mesélt, hogy büszke texasi származására.

Amit a magyarok Texasról gondolhatnak, az igaz. Ez lehetőségekkel teli vidék, 31 millió önbizalommal teli, arrogánsnak is mondható polgárral, akiknek van miért arrogánsnak lenniük. Texas az Egyesült Államok legjobb állama

– magyarázta. Joe Biden és demokraták irányításáról úgy vélekedett, hogy „Amerika állapota és hírneve szétesőben van két éve”.

Önök, magyarországi barátaink ezt nagyon is jól tudják. Az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete is elmondja, amit erről tudni kell

– vélekedett Kevin Roberts. „Az új budapesti amerikai nagykövet megszemélyesíti a Biden-kormányzatot, ami csak az érzelmekről, a woke-izmusról szól a valódi tartalom helyett” – tette hozzá. A háborúval kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nagyon hálásak az ukrán népnek a hősiességéért, és az alapítvány természetesen támogatja a szuverenitásukat.

– szögezte le Kevin Roberts. A szervezet azonban ellenezte az Ukrajnának szánt nagymértékű és széles körű segítséget, hiába nyújtottak volna támogatást a háború kezdetén – tette hozzá. A történész most találkozott először személyesen Orbán Viktorral, elmondása szerint pedig „már nagyon akart találkozni vele”.

Amit eddig tett, az nemcsak Magyarországnak jó, hanem az egész világ számára is leckét jelent. Őszintén mondtam neki is: szeretem az országukat, a történelmüket – történész vagyok magam is –, és ironikusnak tartom, hogy egy tengerpart nélküli, tízmilliós ország lett a példa és emlékeztető az amerikaiak és más országok számára arra, hogy mik az amerikai elvek