Orbán Viktor szerint csak egy kiút van az energiaválságból

Az energetikai infrastruktúra összekötése Magyarország és Szlovénia között szimbolizálja a két nép jövőbe vetett reményét is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a szlovéniai Cirkovcében a Cirkovce–Pince villamosenergia-távvezeték átadóünnepségén.

A kormányfő hangsúlyozta: korábban az egykori jugoszláv területen élő népek és a magyarok el voltak vágva egymástól. Emiatt a magyarok minden kapcsolatot kelet–nyugat összefüggésben építettek ki, legyen szó gázról, olajról, villanyról.

Ez a szétválasztottság Jugoszlávia megszűnése után is megmaradt, és Magyarország egyetlen szomszédja Szlovénia volt, amellyel sem a gáz, sem az olaj, sem pedig a villamosenergia-rendszer nem volt eddig összekötve – tette hozzá Orbán Viktor.

Mint megírtuk, a miniszterelnök péntek délelőtt utazott el Szlovéniába, hogy részt vegyen a Cirkovce–Pince villamos vezeték építésének befejezése alkalmából tartott ünnepségen, ahová Robert Golob szlovén kormányfő hívta meg. Orbán Viktor szlovén kollégájával és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Mariborban munkaebéden tárgyalt az európai energiabiztonságot ért kihívásokról.

A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán egy képet is megosztott a szlovén kormányfővel, amelyhez azt írta:

Ma átadjuk a Magyarországot és Szlovéniát összekötő magasfeszültségű távvezetéket. A kiút az energiaválságból: szankciók helyett együttműködés!

Orbán Viktor péntek reggel többek között az Európai Unió szankcióiról, migrációról és a helyreállítási alapról is beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint az eredeti elképzelés alapján a szankciók segítettek volna a háborút lezárni, de ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A legkomolyabb szankció azonban december 5-én lép hatályba, amely az olajra vonatkozik, ehhez annyit fűzött még hozzá: most ugrik a majom a vízbe.