A budapesti ukrán nagykövetséget is elérte a háború

Több ország ukrán nagykövetsége, köztük a budapesti is fenyegető levelet kapott az utóbbi két napban – közölte az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Az ukrán külügyminiszter szerint az esetek egyértelműen a háborúhoz köthetőek.

Először szerdán, Ukrajna madridi nagykövetsége kapott egy levélbombát, amely fel is robbant, és egy ember megsérült a detonációban. Azután két másik levélbombát is találtak Spanyolországban, mindeközben pedig az ukrán védelmi miniszter kijelentette, hogy szerintük Oroszország áll az eset mögött.

Oleg Nikolenko, az ukrán külügy szóvivője most arról számolt be, hogy azóta több ukrán nagykövetség is fenyegető leveleket kapott,

köztük Ukrajna budapesti nagykövetsége is.

A budapesti nagykövetség erről saját beszámolót nem adott ki, megosztották azonban az ukrán külügy szóvivőjének bejegyzését. Oleg Nikolenko elmondása szerint a magyarországi mellett a hollandiai, lengyelországi, horvátországi, olaszországi, csehországi és ausztriai ukrán nagykövetségek és konzulátusok kaptak olyan, véres csomagokat, amelyekben állatok szemei voltak, és amelyeket egy „jellegzetes színű és szagú” folyadékkal itattak át.

Ezen kívül a Ukrajna vatikáni nagykövetségének bejáratát vandálok megrongálták, a kazahsztáni nagykövetségük pedig bombatámadásról kapott hamis figyelmeztetést, miközben az Egyesült Államokban található nagykövetségüknek egy Ukrajnával szemben kritikus újságcikket küldtek el.

Megfélemlítő hadjárat a háborúban

Az ukrán külügy szóvivője azt is leírta, hogy Dmitro Kuleba külügyminiszter mindezt úgy értelmezte: minden jel arra mutat, hogy

egy alaposan megtervezett megfélemlítő hadjárat zajlik az ukrán nagykövetségek és konzulátusok ellen.

„Mivel nem tudják megállítani Ukrajnát a diplomáciai fronton, ezért megpróbálnak megfélemlíteni minket. Azt azonban elmondhatom, hogy ezek a kísérletek nem fognak sikerrel járni, folytatjuk a munkát azért, hogy Ukrajna győzzön” – mondta a külügyminiszter Oleg NIkolenko szerint.

Az ukrán külügy szóvivője ezen túl azt is közölte, hogy az érintett országok bűnüldöző szerveivel kapcsolatba lépnek és kivizsgáltatják az összes esetet. Céljuk, hogy az elkövetőket azonosítsák és bíróság elé állítsák, és addig is biztonsági óvintézkedéseket tesznek az ukrán külképviseleteken. A szóvivő végül arra kérte a külföldi kormányokat, hogy garantálják az ukrán diplomáciai intézmények lehet legnagyobb védelmét a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Szerződés előírásai szerint.

