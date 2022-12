Kerülte a céges bulikat, nem volt szórakoztató, kirúgták

Az ügy évekkel ezelőtt kezdődött, és a francia legfelsőbb bíróságig jutott, amely most úgy döntött, hogy egy párizsi székhelyű tanácsadó cég jogtalanul bocsátotta el alkalmazottját.

A peres eljárás azonban még most sem ért véget.

T. úrként említik a bírósági dokumentumok a férfit, akit még 2015-ben menesztettek a Cubik Partners cégtől, miután nem volt hajlandó részt venni olyan szemináriumokon és hétvégi társasági rendezvényeken, amelyeket a periratok szerint ügyvédei úgy írtak le: a „túlzott alkoholfogyasztás” és a „promiszkuitás”, a szexuális partnerek féktelen cseréje jellemezte őket.

A felperes, T. úr azzal érvelt, hogy a cég „szabadidős” kultúrájának gyakorlata „megalázó és tolakodó” volt.

A férfit megilleti a „véleménynyilvánítás szabadsága”. A társasági életben való részvétel megtagadása a munkaügyi és emberi jogi törvények értelmében „alapvető szabadság”, és nem indokolja az elbocsátását – mondta ki a The Washington Post által is idézett ítéletében a francia Semmítőszék.

A Cubik Partners 2011 februárjában alkalmazta T. urat vezető tanácsadóként, akit három év elteltével igazgatóvá léptettek elő. „Szakmai alkalmatlanság” miatt azonban 2015 márciusában elbocsátották, mert nem vallotta magáénak a cég társasági értékeit.

Munkáltatója azt is kifogásolta, hogy néha „rideg és demotiváló hangnemet” ütött meg a beosztottakkal szemben, miközben képtelen volt elfogadni a visszajelzéseket és az eltérő álláspontokat.

