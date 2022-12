Egy új könyv szerint a koronavírust amerikai pénzből hozták létre Vuhanban

Andrej Huff 2015–2016-ban az EcoHealth Alliance nevű, amerikai székhelyű nemzetközi egészségügyi kutatószervezet alelnöke volt, amely – állítása szerint – az amerikai kormány jóváhagyásával és támogatásával valósított meg különféle titkosított kutatásokat külföldön.

A december 6-án megjelenő, The Truth About Wuhan (vagyis: Az igazság Vuhanról) című könyvben a The Sun szerint – amely a kiadás előtt hozzájutott a könyv egy példányához – Andrew Huff arról ír, hogy a koronavírus-járvány is egy ilyen kutatásnak az eredményeként tört ki, és hogy

a vuhani koronavírus egy tudatosan, amerikai pénzből kifejlesztett vírusváltozat volt.

Huff szerint közvetve az amerikai kormányzat egyik szerve, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) is részt vett a koronavírus különböző változataival a vuhani laborban zajló, tudományos célú kutatások finanszírozásában. Elmondása szerint a járvány kitörését az okozhatta, hogy a kínaiak nem tartották be a biztonsági előírásokat a laborban (mivel szerinte ez általánosságban előfordul az EcoHealthtel partnerségben álló külföldi laborokban).

A tudós szerint a finanszírozás mellett az EcoHealth Alliance a saját technológiájának átadásával is segítette a vuhani tudósokat abban, hogy továbbfejlesszék a koronavírus denevérekre veszélyes változatát.

Megrémített, amit láttam. Egyszerűen átadtuk nekik a biológiai fegyverek létrehozásához szükséges technológiát

– írta a könyvben a The Sun szerint.

Megpróbálták eltitkolni?

Arról, hogy miért Kínában kísérleteztek a koronavírussal, Andrew Huff azt írta, hogy azok a kutatások, amelyeket végeztek (az úgynevezett „gain of function” kutatások, amelyek különösen veszélyesek lehetnek), az Egyesült Államokban be voltak tiltva a vizsgálatok kezdetének idején, 2014 és 2017 közt.

Huff szerint a fentiek fényében a kínai kormányzat az első naptól kezdve tudhatta, hogy ez egy mesterségesen létrehozott vírus, de megpróbálták eltüntetni ennek nyomait. Ugyanígy tett – állítása szerint – az amerikai hírszerzés is.

A könyv szerzője végül még azt is kétségbe vonta, hogy az amerikai kormányzat valóban csak tudományos, járványmegelőző céllal folytatta volna a vuhani kutatásokat. Szerinte ehelyett

a koronavírussal folytatott vizsgálat inkább a biofegyverek kifejlesztéséhez volt köthető.

A könyv szerzője magáról azt mondja, hogy végül azért is lépett ki az EcoHealth Alliance-től, mert úgy látta, hogy a szervezet nem megfelelően működik, és a külföldi laborokban nincsenek garantálva a biztonságos körülmények ezekhez a fejlesztésekhez.

Andrew Huff állításaitól függetlenül is felmerültek már olyan elméletek, miszerint a koronavírus egy mesterségesen létrehozott vírus lehet. A szakértők közt azonban mindmáig nincs konszenzus azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan jött létre a vírus, és hogy miként tört ki a járvány.

(Borítókép: Getty Images)