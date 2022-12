Luxusvilla, méregdrága Porsche – oknyomozó riport készült Zelenszkij kulcsemberének korruptságáról

A Pravda által készített riportról a The New Voice of Ukraine számolt be angol nyelven. A lap szerint először az tűnt fel az újságíróknak, hogy Timosenkót június 25-én a köztéri kamerák videózták le, amint egy méregdrága Porschét vezetett Kijevtől nem messze, egy olyan kisváros felé tartva, amely az ukrán oligarchák kedvelt üdülőhelye.

Az újságírók kiderítették, hogy a járművet nem sokkal korábban, június 8-án vásárolta meg egy vállalat,

AMELY EGY OLYAN ÜZLETEMBERHEZ, VEMIR DAVITIANHOZ KÖTHETŐ, AKI RENDSZERESEN TÁMOGATJA ZELENSZKIJ PÁRTJÁT, A NÉP SZOLGÁJÁT.

Az Ukrajinszka Pravda megkérdezte erről Timosenkót is, aki azt mondta, hogy az autó nem az övé, mindössze 3-4 alkalommal használta, és utána visszaadta Davitiannak. A Pravda szerint azonban Timosenkót valójában ennél sokkal többször, legalább 6 különböző alkalommal levideózták a köztéri kamerák, amint az említett autót vezette.

Luxusvilla olcsón, az állami megbízást elnyert üzletembertől

A riportban arra is felhívta a figyelmet, hogy Zelenszkij hivatalának helyettes vezetője ezen kívül egy körülbelül 1200 négyzetméteres, folyóparti villát is bérel. Erről Timosenkó azt mondta nekik, hogy

BIZTONSÁGI OKOKBÓL KÉNYSZERÜLT AZ ÉPÜLET BÉRLÉSÉRE, MERT A SAJÁT HÁZA OLYAN HELYEN VAN, AHOL GYAKRAN CSAPÓDNAK BE RAKÉTÁK.

A politikus dokumentumokkal is igazolta, hogy július óta 230 ezer hrivnyáért (körülbelül 2 millió 450 ezer forint) bérli az épületet. Az is kiderült, hogy a villát egy ismert, az építőiparban érdekelt ukrán üzletember, Ihor Nyikolenko cégétől bérli. Az ingatlanszakértők ezzel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen villa bérlése jóval drágább szokott lenni, és egy ehhez hasonló adottságokkal rendelkező épületet – átszámítva megközelítőleg 4–10 millió forint közötti értéknek megfelelő áron szoktak kiadni Ukrajnában.

Megjegyzendő az is, hogy Timosenko személyesen felel az építkezési szektor állami felügyeletéért. Arra a kérdésre, hogy nem érez-e összeférhetetlenséget amiatt, hogy az építkezési szektorban érdekelt Ihor Nyikolenkótól bérel villát, Timosenko korábban azt mondta az oknyomozó riportot készítő újságírónak, hogy az üzletember nem vesz részt állami projektekben.

A lap szerint azonban alig néhány héttel a nyilatkozata után kiderült, hogy

Nyikolenko CÉGE KÉT NAGY ÁLLAMI PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN IS ÉRDEKELT.

Nem az első gyanús eset

A Pravda oknyomozói mindezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy Timosenkónak – a vagyonára vonatkozó hivatalos dokumentumok szerint – lehetett saját pénze arra, hogy kibérelje a villát és megvegye vagy kibérelje a Porschét.

Másrészt emlékeztettek arra, hogy Timosenkónak már tavasszal is volt egy hasonló ügye, amikor egy Chevrolet Tahoe típusú autóban videózták le, amelyet az amerikai General Motors azért adhatott át az ukránoknak, hogy humanitárius célokra, a civilek menekítésére használják. Miután a Bihus.info portál újságírói oknyomozásba kezdtek abban az ügyben, és Timosenkónál érdeklődtek, a politikus nem vezette többé az autót.

Az egyik legnagyobb portál főszerkesztője nyilvános bejegyzésben ment neki

A The New Voice of Ukraine a riport mellett arról is beszámolt, hogy az egyik ukrán portál, a Censor.net főszerkesztője, Jurij Butuszov – akinek mintegy 400 ezer követője van az oldalán – egy hosszú Facebookon-bejegyzésében kritizálta Timosenkót. Egyrészt szóvá tette, hogy mennyire visszás az, hogy Davitian – aki állítása szerint még egy dnyipropetrovszki maffiozófó, Olekszandr Petrovszkijhoz is köthető – csak úgy átadott egy luxusautót az államfő közvetlen munkatársának a háború közepén.

Másrészt azt is hozzátette, hogy még ha el is hisszük, hogy Timosenko annyiért bérli a villát a másik üzletembertől, amennyiért mondja, akkor sem esett szó még arról, hogy mennyibe kerülhet egy ekkora villa fenntartása, rezsiköltsége. A főszerkesztő ezen túl azt is kritizálta, hogy az ukrán hatóságok semmilyen érdemi vizsgálatot nem indítottak az ügyben, az oknyomozó riport megjelenése után sem, és egyedül azt vizsgálták, hogy az Ukrajinszka Pravda miként jutott hozzá a Porschéról szóló köztéri felvételekhez.

Valószínűleg azért, mert azt gondolják, hogy nem az ilyen életvitel a szégyen, hanem az, hogy az emberek ezt megtudták

– kritizált a főszerkesztő.

Zelenszkij másik munkatársát is megvádolták korábban

A nyáron egy ukrán származású amerikai kongresszusi képviselő, Victoria Spartz is arról írt egy nyílt levélben, hogy az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak elszabotálja a korrupcióellenes lépéseket is Ukrajnában, és hogy többek közt ő állhatott az ukrán főügyész hónapokkal ezelőtt történt elmozdítása mögött is.

Maga Zelenszkij nemrég azt mondta, hogy az ukrán állam felszámolta a korrupciót. A szakértők ezzel szemben inkább azt mondják, hogy történtek ugyan korrupcióellenes lépések, de a probléma ezzel még egyáltalán nem szűnt meg.

(Borítókép: Kirillo Timosenko (j) az elnöki hivatal helyettes vezetője beszél a Borodjankában felállított konténerházak bemutatása során 2022. április 16-án. Fotó: Hennadii Minchenko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)