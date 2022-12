Kitört egy vulkán, menekülnek az emberek

A Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű földrengésről, valamint a vulkán kitöréséről már írtunk ebben a cikkünkben.

Azóta újabb fejlemények történtek. A hatóságok már korábban is kiadtak egy figyelmeztetést, de mostanra már a vulkán térségének kiürítése is kezdetét vette. A tűzhányó közvetlen közelében található hat faluból több mint 2000 embert evakuáltak.

Az AFP hírügynökség szerint a lakosok még épp időben menekültek el, ugyanis vasárnapra a lávafolyam már megközelítette a településeket is. A BBC azt írta, hogy

a hatóságok mostanra a legmagasabb fokozatra emelték a készültségi szinten, mivel a vulkán aktivitása tovább fokozódott az előző naphoz képest.

Halálos áldozatokról vagy sérültekről egyelőre nem tudni, a tűzhányó környékén viszont továbbra is egy hamufelhő borítja be.

Japánban cunamitól tartanak a kitörés miatt

A BBC szerint a kitörés után Japán legdélibb szigetin is figyelmeztetést adtak ki cunami veszélye miatt. A meteorológusok időközben közölték, hogy egyelőre nincs jele annak, hogy valóban egy árhullám érné el a szigetet.

Ugyanez a vulkán szinte pontosan egy évvel ezelőtt is kitört már egyszer, annak a katasztrófának végül összesen több mint 50 halálos áldozata is volt. A Semeru a vulkánokban bővelkedő Jáva szigetén is az egyik legaktívabb tűzhányónak számít.

(Borítókép: kitört a Semeru nevű vulkán Jáva szigetén 2022. december 4-én. Fotó: Antara Foto. Antara Foto/Iwan/ Reuters)