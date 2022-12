Japán több földgáztüzelésű erőmű építésére készül

Annak érdekében, hogy elkerüljék a szigetországban várható áramhiányt, hét-nyolc földgáztüzelésű villamosenergia-előállító erőművet terveznek építeni, a projekt megvalósításába kormányuk magáncégeket is bevon.

A Nikkei nevű ázsiai gazdasági lap információi szerint a japán kormány 2030-ig nyolc cseppfolyósgáz-égetésű erőművel termelne 6000 megawatt villamos energiát. A Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium a beruházás megvalósítása érdekében támogatást nyújt a vállalatoknak, mivel egyetlen ilyen erőmű létesítéséhez 100 milliárd jenre, azaz 290 milliárd forintos tőkére van szükség. A csúcsfogyasztás 3 százalékát tudnák fedezni az új erőművekkel.

A projekttel Japán nemzetközi energiapiactól való függőségét próbálják csökkenteni. Az elemzők egyöntetű véleménye, hogy az idő sürgeti őket, ugyanis a prognózisok szerint hamarosan áramkimaradásokkal lehet számolni a szigetországban. Csütörtökön energiaspórolási programot hirdettek a fogyasztók számára, a lakosokat és a cégeket egyaránt arra kérte Japán vezetése, hogy állítsák alacsonyabb fokozatra a fűtést, és csökkentsék áramfelhasználásukat.

Földgázból nincs hiány