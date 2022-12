Püspökké szentelték az Ukrán Ortodox Egyház pedofíliával gyanúsított papját

Nyikita Sztorozsuk ugyanaz a férfi, akit egy héttel ezelőtt, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) razziája során meztelenül találtak egy kiskorú fiú társaságában. A felszentelést a kijevi Szent Panteleimon-székesegyházban tartották, és végig közvetítették élőben a Facebookon – írja a The New Voice of Ukraine.

A ceremóniáról készített képeken az látszik, hogy az ünnepségen kijevi barlangkolostor, a Pecserszka Lavra apátja, Petro Lebigy is részt vett, aki ellen két nappal azelőtt léptetett életbe több szankciót is a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács.

Nyikita Sztorozsuk tagadta a vádakat, azt állította, hogy az SZBU emberei kényszerítették vetkőzésre, majd ezután készítettek róla képeket. A razzia alkalmával azonban egy laptop is előkerült, több, kiskorúakról készült pornográf képpel. Az előzetes adatok szerint a képeket az internetről töltötték le, és nem elkészítették.

Az SZBU sajtószolgálata szerint a hatóságok az ukrán állam ellen irányuló „felforgató tevékenység” elleni küzdelem részeként hajtották végre a házkutatást. A hatóságok tevékenysége azt célozta, hogy a kijevi Lavrát ne használhassák fel oroszbarát propagandára, ne rejtegessenek ott ellenséges szabotázs- és felderítőcsoportokat, illetve fegyvereket.

A felderítés során oroszbarát irodalmat, jelentős mennyiségű készpénzt és „gyanús” orosz állampolgárokat találtak. A biztonsági szolgálat mindezek után tovább folytatta a nyomozást, és házkutatást tartott az ukrán ortodox egyház egyik templomában is Ivano-Frankivszk területén. Sőt, a szakszolgálat szerint még Ukrajna létezését tagadó dokumentumokra is bukkantak.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.