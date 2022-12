A kínai főváros arra készül, hogy visszatér a normális élethez

„Peking újra készen áll az életre” − olvasható a kormány tulajdonában lévő China Daily napilap címlapján, hozzátéve, hogy az emberek „fokozatosan elfogadják” a normalitáshoz való lassú visszatérést − írta meg a Reuters hírügynökség.

További lazítás várható a múlt hónapban lezajlott tüntetések sorozata után, amelyek a lakossági elégedetlenség legnagyobb megnyilvánulását jelentették a szárazföldi Kínában azóta, hogy Hszi Csin-ping elnök 2012-ben átvette a hatalmat.

Ez lehet az első lépés a járvány utáni újbóli megnyitás felé

− mondta a 27 éves Hu Tunghszü pekingi lakos a Reutersnek, miközben a főváros egyik vasútállomására belépve, ahol már nem kell teszteket végezni a metróhasználathoz, lehúzta az utazási kártyáját.

A legmagasabb rangú tisztviselők enyhítettek a vírus súlyosságáról szóló nyilatkozatok hangnemén, és ezzel Kína közelebb került ahhoz, amit más országok már több mint egy éve hangoztatnak, amikor megszüntették a korlátozásokat, és úgy döntöttek, hogy együtt élnek a vírussal.

Kína akár már szerdán bejelenthet 10 új országos enyhítő intézkedést − mondta két, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek −, mivel az ország városaiban már feloldották a helyi zárlatokat.

Ez optimizmust keltett a befektetőkben a világ második legnagyobb gazdaságának szélesebb körű újranyitásával kapcsolatban, ami fellendítheti a globális növekedést.

A hatóságok megnyugtató nyilatkozatai ellenére azonban az ingázók száma az olyan nagyvárosokban, mint Peking és Csungking, még mindig a korábbi szint töredéke.

Egyesek továbbra is félnek attól, hogy elkapják a vírust, különösen az idősek, akik közül sokan továbbra is oltatlanok, miközben aggodalomra ad okot az is, hogy a lazítás milyen terhet róhat Kína törékeny egészségügyi rendszerére.

A következő fázis

Kína hétfőig eddig 5235, koronavírus okozta halálesetet jelentett, de egyes szakértők arra figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma 1 millió fölé emelkedhet, ha a nyitás túlságosan elhamarkodott lesz. A Nomura elemzői úgy becsülik, hogy a most lezárt területek a teljes kínai GDP 19,3 százalékát teszik ki, szemben a múlt hétfői 25,1 százalékkal.

Ez az első csökkenés a Nomura által szorosan figyelemmel kísért kínai Covid-zárlat-indexben október eleje, azaz közel két hónap óta. Eközben a tisztviselők továbbra is lekicsinylik a vírus által jelentett veszélyeket.

Tung Csaohuj, a pekingi Légzőszervi Betegségek Intézetének igazgatója hétfőn azt mondta, hogy a betegség legújabb, omikron-változata kevesebb súlyos megbetegedést okozott, mint a 2009-es globális influenzajárvány a kínai állami televízió szerint. Kína járványügyi kezelését már januárban visszaminősíthetik a kevésbé szigorú B kategóriába a fertőző betegségek jelenlegi legmagasabb szintű, A kategóriájáról.

A legnehezebb időszakon már túl vagyunk

− írta hétfőn késő este közzétett kommentárjában az állami Hszinhua hírügynökség a vírus patogenitásának gyengülésére és a lakosság 90 százalékának beoltására tett erőfeszítésekre hivatkozva.

Elemzők most azt jósolják, hogy Kína jövőre a vártnál hamarabb nyithatja meg újra a gazdaságot és szüntetheti meg a határellenőrzést, egyesek szerint már tavasszal teljesen megnyílhat az ország. A kínaiak több mint fele azonban azt állítja, hogy még akkor is elhalasztaná a külföldi utazást, akár több hónapra, akár több mint egy évre, ha a határokat már holnap újra megnyitnák − derült ki egy kedden közzétett tanulmányból.

Az Oliver Wyman tanácsadó cég 4000 kínai fogyasztó körében végzett felmérése szerint a betegséggel való megfertőződéstől való félelem volt a legfőbb aggodalom azok körében, akik azt mondták, hogy elhalasztanák az utazást.

(Borítókép: Emberek a metrón Pekingben 2022. december 5-én. Fotó: Zhang Yu / China News Service / Getty Images)