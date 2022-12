Felszámolták az iráni erkölcsrendészetet, miután a tagjai agyonvertek egy nőt

Az ország öltözködési szabályait felügyelő erkölcsrendészetet „bezárták” – idézte főügyészt az iráni hírügynökség.

„Ugyanaz a hatóság, amely létrehozta ezt a rendvédelmi egységet, bezáratta azt” – mondta Dzsafar Montazeri, aki hozzátette, hogy az erkölcsrendészet nem gyakorolhat igazságszolgáltatást, amely „továbbra is közösségi szinten ellenőrzi a magatartási cselekményeket”.

A kétes hírnévre szert tevő erkölcsrendészetet az Egyesült Királyság szankciókkal sújtotta Mahsza Amini halála után – emlékeztetett a Sky News.

A 22 éves kurd nő az erkölcsrendészet őrizeteseként halt meg szeptemberben, miután kegyetlenül bántalmazták. Azért tartóztatták le, mert haját nem fedte el megfelelően az iráni nők számára kötelező fejkendővel, a hidzsábbal.

Amini halála tüntetések lavináját váltotta ki Iránban. A tudósítókat halálbüntetéssel fenyegették meg. Egy meg nem nevezett személyt állítólagos gyújtogatásért végeztek ki a Mahsza Amini halála miatt kirobbant zavargások leverése közben.

Az erkölcsrendészet azért is bírálták, mert könyörtelenül lépett fel az Amini halálát követő országos tüntetéseken.

December elejéig 470 tüntetőt öltek meg, köztük 64 kiskorút – jelentette a független HRANA hírügynökség, amely azt is közölte, hogy több mint tizennyolcezer tüntetőt tartóztattak le. A rendvédelem 61 tagjával végeztek.

Iráni színésznők, aktivisták és tüntetők a kormányellenes tüntetésekkel való szolidaritásuk jeléül hidzsáb nélkül posztoltak képeket.

Vasárnap a tüntetők háromnapos sztrájkra szólították fel a lakosságot, hogy fenntartsák a hatóságokra gyakorolt nyomást Amini halála miatt.

A tüntetések csúcspontját szerdára tervezik, amikor Ebrahim Raiszi elnök a teheráni egyetemen tart beszédet a diákok előtt.

Irán felülvizsgálja azt a törvényt, amely a nők számára elrendeli fejük eltakarását – jelentette be az egész országra kiterjedő zavargások után a főügyész.

– idézte Montazerit az ISNA hírügynökség.

Azt is elmondta, hogy már megbeszélést tartottak a parlament kulturális bizottságával. Az eredmények „a következő egy-két héten belül” várhatók.

Korábban magas rangú iráni tisztviselők többször is megerősítették, hogy Teherán nem változtat az iszlám köztársaság hidzsáb-politikáján, amely a nők számára a szerény öltözködést és a fejkendő viselését teszi kötelezővé.

A napokban keringett egy videó, amelyen egy ház romjai láthatóak, a földön sportérmekkel. A felvételen Elnaz Rekabi zokogó fivére, Davúd is látszik. Hogy mikor készült, nem világos.

Családi házukat lerombolták vagy lebontották – ez nem derül ki egyértelműen a BBC tudósításából sem.

Elnaz Rekabi falmászóként Irán színeiben versenyzett Szöulban – hidzsáb nélkül.

Hazatérése után hatalmas tömeg fogadta a teheráni repülőtéren. Sokan hősnek tartják, amiért fedetlen hajjal rajtolt.

A félhivatalos Tasnim hírügynökség megerősítette, hogy a Rekabi család házát lebontották, de állítólag azért, mert engedély nélkül épült.

Kormányellenes aktivisták a Rekabi elleni bosszúhadjáratként ítélték el a történteket.

Az élsportoló egyébként fejkendő nélkül érkezett haza Dél-Koreából. Haját fekete baseball sapkával és kapucnis pulóverrel takarta el.

Family home of Iranian climber who competed without a headscarf demolished https://t.co/mtqyTUBUbR