A külföldi sajtó is beszámolt a magyar árstop feloldásáról

A meghatározó, sokak számára forrásként szolgáló külföldi oldalak közül az elsők között számolt be a fejleményekről a Reuters hírügynökség, amely cikkében azt írta: az ársapkát amiatt kellett feloldani, hogy az utóbbi napok pánikvásárlása, az importhiány, valamint a Mol százhalombattai finomítójának karbantartása miatt üzemanyaghiány alakult ki.

Cikkükben a szankció szó egyetlen alkalommal sem szerepelt, még abban a kontextusban sem, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató a szankciókat tette felelőssé a késő esti Kormányinfón.

Az AFP szintén arról írt, hogy a fentebb felsorolt okok miatt keletkezett a káosz, de azt is megemlítették, hogy Gulyás Gergely a szankciókat okolta az árstop feloldása miatt. Ezenkívül azt is megjegyezték, hogy a fotósuk több benzinkutat is felkeresett Budapesten, de mind be voltak zárva (ugyanilyen tapasztalatokat szerzett az Index munkatársa is). Kitértek továbbá arra is, hogy Matolcsy György jegybankelnök hétfői válságbeszédében károsnak, a gazdaság érdekeivel ellenkezőnek nevezte az árstopokat.

Ez a motívum a Bloomberg tudósításában is visszatért, ahol egyből az írás elején azt emelték ki, hogy

AZ ÁRSTOPOK NEMHOGY SEGÍTETTEK VOLNA, HANEM KÁROSAK IS VOLTAK MAGYAR GAZDASÁGNAK.

Ők szintén Matolcsy beszédére hivatkoztak ezzel kapcsolatban (megjegyzendő: azt, hogy az árstopok károkat jelentenek a gazdaságra, Gulyás Gergely is elismerte a Kormányinfón az újságírói kérdéseknél. Ő viszont azzal érvelt, hogy ennél a kárnál jóval nagyobb előnyöket okoztak az árstopok a magyar családoknak, ezért tartották fenn eddig a lépést).

A Bloomberg emellett felsorolta ugyanazokat az okokat, amelyeket a másik két hírügynökség is megemlített, és egy mondat erejéig azt is megemlítették, hogy Gulyás Gergely a szankciókat okolta.

(Borítókép: Mónus Márton / Reuters)