Négy kilométeres olajszőnyeg borítja az egykor turistacsalogató tengerpartot

Manuel Ferreira katasztrofális látványnak nevezte a történteket.

Az olajtermelésért felelős hatóságok nem nyújtottak semmi információt, bár a valóság önmagáért beszél

– panaszolta Ferreira Twitter-oldalán.

Egyben elrendelte az érintett partszakaszok lezárását legalább 72 órára Los Canales, Lido és Cangrejo üdülőhelyeken.

#12Mar | Acabamos de identificar lo que se presume ha sido un derrame de hidrocarburos en Playa Los Canales. Esta solución aceitosa no se observa hasta los momentos en Playa Lido o Playa Cangrejo. Procedemos a informar al Ministerio del Ambiente para que investigue el origen. pic.twitter.com/xNjlLhw7R4 — Manuel Ferreira González (@manuelferreiraG) March 12, 2022

Mindeddig sem Nicolás Maduro elnök kormánya, sem a PDVSA állami olajtársaság nem nyilatkozott arról, mi okozhatta az olajszivárgást, és mekkora mennyiségű olaj került a tengerbe Anzoategui állam partvidéke mentén.

A közeli Puerto La Cruz olajfinomító napi 200 ezer hordó nyersolaj feldolgozására rendelkezik kapacitással. Mindemellett naponta számos tanker vesz föl a venezuelai és a külföldi piacokra szánt nyersolajat és földgázt.

Az olajtermelés azonban jelentősen csökkent az utóbbi években Venezuelában. Maduro kormányának bírálói szerint ez az infrastruktúra rossz karbantartására és a korszerűsítést célzó befektetések elmaradására vezethető vissza, aminek következtében gyakoribbá váltak a meghibásodások és szivárgások.

A legutóbbi, Európát érintő olajszivárgást megérezte még a magyar lakosság is, ahogy az olajárak az egekbe kezdtek szökni, ugyanis októberben leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezeték egy részén keresztül Németországba. Végül is ez is közrejátszott abban, hogy üzemanyaghiányba torkollt az orosz–ukrán konfliktus.